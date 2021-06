Elden Ring: Les nouvelles informations les plus importantes sur Souls-like de l’E3 2021

Enfin, il y a des informations sur Bague aînée! Après le E3 2021 Étonnamment, une première bande-annonce de gameplay a été diffusée, le réalisateur Hidetaka Miyazaki commente également le projet à venir et le successeur spirituel de la série Souls.

Que devez-vous savoir sur Elden Ring maintenant ?

Dans l’interview, Miyazaki a parlé d’un certain nombre d’aspects du jeu. En commençant par l’histoire, en passant par le monde ouvert aux classes de personnages, au système de combat et au multijoueur, il existe maintenant toutes sortes d’informations sur la façon dont « Elden Ring » se déroulera.

Histoire : C’est ce qu’est Elden Ring

Vous êtes un soi-disant « souillé » et dans le jeu, vous devez sauver un monde qui a été plongé dans le chaos. Pour cela il faut donner le titre Bague aînée recueillir cela dans six morceaux différents cassés et dispersés dans le monde entier. Le but est de restaurer l’ancien monde, dont seules des ruines témoignent.

Comme d’habitude pour les jeux Souls, une grande partie de l’histoire est racontée via du texte et des descriptions dans le jeu. Cependant, les personnages secondaires sont censés jouer un rôle plus important. Par exemple, vous pouvez rencontrer d’autres héros qui poursuivent le même objectif que vous.

Le temps de jeu : Pour jouer, vous devez entre 30 et 40 heures besoin. Cependant, le développeur ne suppose pas que vous tuerez tous les boss avec ces informations. Car pour voir une fin, il suffit d’en vaincre environ la moitié.

Création de personnage : Conception libre avec cahier des charges

Également dans « Elden Ring », vous créez votre propre personnage et pouvez choisir l’un des un total de dix cours choisir. On ne sait pas encore ce que ce sera exactement. Cependant, les cours ne vous donneront à nouveau qu’un certain point de départ. Le développement de votre personnage dépend entièrement de vous grâce à la distribution gratuite d’attributs.

Système de combat : au combat avec une monture

Encore une fois, vous avez accès à tout un arsenal d’armes différentes, qui peuvent toutes être jouées différemment. Avec un bouclier, vous pouvez bloquer les attaques, par exemple, si vous vous passez de protection, vous devez vous concentrer davantage sur l’évasion. Et votre fidèle monture pourra également vous aider au combat. De plus, se faufiler devrait être une option. Le système devrait être encore plus mature que dans Sekiro.

© Du logiciel / Bandai Namco

Monde ouvert : aucune tâche de collecte

Contrairement aux jeux précédents de l’équipe, « Elden Ring » aura un monde de jeu entièrement accessible librement. Vous ne les explorez pas seulement à pied, mais aussi avec l’aide d’un monture à cornes. Cependant, il ne faut pas s’attendre à de grandes villes ou agglomérations.

Ce qu’il y aura, cependant de nombreux secrets et similaire. D’un autre côté, les gens veulent renoncer à diverses ergothérapies telles que la collecte d’objets spéciaux.

Donjons : les anciens atouts

Outre les zones ouvertes, vous rencontrerez également des donjons, des châteaux et autres, dans lesquels le gameplay rappelle beaucoup plus les jeux Souls. Ces zones s’alignent parfaitement dans le monde du jeu et vous les suivez sur des chemins relativement linéaires et devez non seulement faire attention aux ennemis, mais aussi aux pièges.

Multijoueur : enfin plus seul !

Après avoir toujours été seul dans « Sekiro », vous pouvez à nouveau sortir ensemble dans « Elden Ring ». Que ce soit dans le monde ouvert ou dans les donjons : Vous devriez pouvoir obtenir de l’aide à tout moment. Cependant, on ne sait toujours pas s’il y aura cette fois une sorte de lobby, ou si le système un peu plus indirect des anciens jeux Souls sera à nouveau utilisé.

A part ça, tu peux te relever Fonctionnalités en ligne tels que les fantômes, les invasions et aussi les messages laissés par d’autres joueurs. Et cela encore plus qu’avant. Parce que vous n’avez plus besoin de ressources spéciales pour l’utiliser dans « Elden Ring ».

Quand va-t-il sortir?

En plus des nouvelles informations, il y avait aussi du gameplay à voir à l’E3 et cela a même fonctionné une date de sortie annoncée. Nous avons déjà rendu compte de cette information. Si vous l’avez manqué, ou si vous souhaitez revoir la vidéo de gameplay, suivez simplement le lien vers notre article :