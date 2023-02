Elden Ring: les 7 peintures et où les trouver (solution)

Non seulement les amateurs d’art recherchent Anneau Elden Toutes les personnes 7 peintures, qui peuvent être trouvés partout entre les deux, mais aussi des amis d’objets utiles que vous pouvez certainement utiliser dans ce monde difficile. Parce que si vous trouvez un tableau, vous pouvez compter sur un chasse au trésor embarquez, au bout duquel vous serez toujours généreusement récompensé.

Emplacements des 7 peintures dans Elden Ring (Solution)

Alors ce que tu veux faire c’est les oeuvres de l’artiste pour les chercher et les récupérer. Les peintures montrent toujours un paysage du monde du jeu, que vous pouvez visiter pour obtenir une récompense utile. Mais cela n’est vraiment possible que si vous avez trouvé le tableau correspondant au préalable et que vous l’avez emporté avec vous.

Vous pouvez trouver ces objets spéciaux dans l’inventaire sous le Onglet Infos et peut ainsi garder une trace des artefacts que vous avez déjà découverts. Au fait, il y a toujours une attente à destination une figure noire sur une chaise au-dessus de vous, que l’on pense être l’artiste lui-même, qui laisse également tomber votre récompense.

instinct de retour

Le premier tableau d’Elden Ring se trouve dans le Cottage d’artiste à Limgraveau Nord de Lac Agheel ou à l’est de la rivière. L’image vous emmène à un endroit au nord-ouest de la Place de la Miséricorde Ruines à flanc de falaise. Situé un peu au sud-ouest de la ruines brûlées par le dragonprès des chauves-souris, après le fantôme sur la chaise.

localité : Dans la cabane de l’artiste à East Limgrave.

Solution : Limgrave, sur la rive du lac, au sud-ouest des ruines brûlées par le dragon.

Récompense: Invocation Scarabée (Casque)

prophétie

Vous pouvez voir cette œuvre d’art dans Château Stormvoile Trouver. Cherchez la cour avec les nombreuses défenses, dans la petite salle latérale juste avant la place de miséricorde Chambre côté ascenseur vous le trouverez. La chasse au trésor vous mène ensuite à la falaise à l’extrême nord de la Péninsule des larmes.

localité : Au Château Stormveil, dans une petite pièce juste avant la chambre côté ascenseur.

Solution : Sur la presqu'île des larmes, derrière l'église des pèlerins. Regardez au nord-ouest vers Castle Stormveil pour repérer le fantôme.

Récompense: Cendre de Warhawk

résurrection

Une autre cabane de l’artiste est située à l’est de Liurniaau nord-ouest de Salle de classe carienne. Prenez le tableau que vous recherchez et vous verrez un paysage derrière Domaine de Carie montré. Allez à l’endroit approprié et vous en recevrez un rare larme larvaire.

localité : Dans la cabane de l’artiste à Liurnia.

Solution : Terminez d'abord la maison Caria dans le nord-ouest de Liurnia. Alors allez au lieu de grâce Derrière le domaine de Caria . De là, dirigez-vous vers le sud-est où vous atteindrez le cimetière près des Albinaurics. Ici, le squelette surplombe l'Académie de Raya Lucaria.

Récompense #1 : 1x déchirure larvaire

Récompense #2 : Bonnet de jeune érudit (Tête)

Récompense #3: Robe de jeune érudit (coffre)

crinière rouge

Le quatrième des sept tableaux de « Elden Ring » est situé dans Sellia, cité des magiciens. L’article est dans un tas de décombres dans un bâtiment juste à côté de la route principale. Pour trouver le trésor, cependant, vous devez vous rendre dans un endroit au nord-est de Forteresse Faroth ou au sud de Arbre bas de terre.

localité : Sellia, cité des sorciers à Caelid. Entrez dans un bâtiment à droite de la rue principale, vous le trouverez dans les décombres.

Solution : Au sud-est de l'Arbre Terre se trouve une falaise sur laquelle le Peintre est assis. Vous devez sauter prudemment sur les racines et les plates-formes pour descendre en toute sécurité, mais les sauts difficiles doivent être possibles avec le cheval.

Récompense: Flèche grêle (Ash of War)

Chanson du héros

Aller à Schattenburg au nord de Plateaux d’Altus et montez sur la petite ceinture que vous suivez vers le nord par la droite. Au bout du chemin, vous trouverez un toit et une statue. A cet endroit, sautez en bas, descendez l’échelle et attrapez le tableau qui vous emmènera dans l’arène du Ancien Dragon Lansseas conduit.

localité : Dans le Schattenburg sur le plateau de l’Altus. Fuir du lieu de grâce Mur de Schattenbourg vers le nord/nord-est. Sur la gauche se trouve une zone antipoison avec un abri en bois.

Solution : Sur le plateau d'Altus, près de la Place de la Miséricorde chemin du mur . À l'ouest du tunnel d'Altus se trouve le champ de bataille de l'ancien dragon Lansseax, et là l'artiste est assis, face à l'ouest vers la tombe du héros sacré.

Récompense: Arc de harpe (arc léger)

Oiseau incapable de voler

Vous pouvez retrouver le prochain projet de l’artiste dans la Capitale royale Leyndell. Fuir du lieu de grâce balcon rue descendez les escaliers et tirez le levier pour ouvrir la porte. Reculez ensuite un peu et sautez par-dessus la balustrade pour atteindre le manoir en contrebas. L’objet se trouve à la Place de la Miséricorde Propriété fortifiée, rez-de-chaussée dans l’ouest.

localité : Capitale Royale Leyndell. Cherchez le domaine fortifié près du mur de la capitale occidentale, vous trouverez la photo au rez-de-chaussée.

Remarquer : Dès que Leyndell est devenue la capitale du mal, cette entrée est bloquée et vous ne pouvez peindre le tableau Flightless Bird qu'en un seul NG+ se remettre

Solution : L'emplacement que vous recherchez est Dominula, le village des moulins à vent , que vous pouvez trouver au nord du plateau d'Altus. Après avoir vaincu l'Apôtre du Godscalp, vous trouverez le Fantôme plus au sud sur les falaises.

Récompense: Péché Mortel de Feu (Invocation)

sorcier

Le septième et dernier tableau d’Elden Ring se trouve dans Château Sol, au nord du sommet de la montagne. Passez la porte principale, tournez à gauche puis montez les escaliers. Prenez ensuite le chemin de droite dans le bâtiment sur votre gauche. Montez à l’échelle à l’intérieur, suivez le chemin et ne vous arrêtez que lorsque vous voyez celui de gauche Pont de bois voir.

Traversez ledit pont, puis montez les escaliers puis sautez à travers eux lucarne dans la salle du bas, où vous trouverez enfin ce que vous cherchez. sorcier vous mène à un point au sud-ouest du château. Enfin, sur un pont, l’artiste vous remet l’équipement grand capot.

localité : Dans Château Sol. Passez devant les balistes dans la cour et sur le pont. Derrière le deuxième archer, vous trouverez une échelle qui mène au bâtiment en dessous de vous, cela vous mènera également à la pièce avec la peinture.

Solution Mission : Aller à un point au sud-ouest de Castle Sol. Du côté du pont au nord-ouest de la Ruines d'observation des étoiles vous le trouverez.

Récompense: Bighood (tête)