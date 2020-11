Elden Ring: le patron de la Xbox, Phil Spencer, a été autorisé à tester le RPG d’action et est enthousiaste

L’année dernière faisait partie de la E3 2019 le RPG d’action à venir Bague Elden annoncé par FromSoftware. Le nouveau jeu de Hidetaka Miyazaki après Âmes sombres et Bloodborne est créé en coopération avec Le Trône de FerL’auteur George RR Martin et est considéré comme le jeu le plus ambitieux par le studio japonais à ce jour. Une date de sortie spécifique n’a pas encore été fixée.

Le patron de la Xbox a été autorisé à tester Elden Ring à l’avance

XboxLe patron de Microsoft, Phil Spencer, a pu jeter un premier regard sur Elden Ring, a-t-il confirmé dans une interview avec ses collègues américains. Gamespot. En conséquence, il a pu tester le jeu à l’avance et est enthousiasmé par la mise en œuvre:

«J’en ai vu beaucoup et j’ai joué pas mal. Pour quelqu’un qui a joué à tous les jeux de Miyazaki pendant au moins la dernière décennie, c’est clairement le jeu le plus ambitieux qu’il ait réalisé à ce jour. Je veux dire, j’aime ses jeux, mais quand je le vois aborder certains des mécanismes du jeu, comment lui et son équipe le font ensemble, ou le cadre dans lequel ils collaborent avec un autre créateur sur l’histoire cette fois. J’aime ça. »

Et à propos du développeur Miyazaki lui-même, Spencer continue:

«Il est tellement passionné par ce qu’il fait. C’est l’une des choses que j’aime quand je travaille avec lui sur certains de ces jeux et que je les vois arriver sur notre plateforme. «

Sortie prévue pour 2021?

Le patron de la Xbox ne voulait rien révéler sur le jeu lui-même. Jusqu’à présent, il y en a sauf une courte Bande-annonce Prewiev Pas grand chose à voir sur l’E9 pour le moment. Cependant, le développement du jeu semble progresser.

Plus récemment, le studio a confirmé que le jeu regorge de choses qui ne pouvaient pas encore être implémentées dans la série Souls, par exemple. Le jeu a également quelques autres innovations.

