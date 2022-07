Elden Ring, jeu vidéo : quand sortira le nouveau DLC ?

La liste complète des prochaines sorties du producteur de jeux vidéo a récemment été divulguée bandai namco par certains pirates, où vous pouvez voir qu’un nouveau DLC non confirmé est en préparation pour »Anneau d’Elden ». Selon les rapports, de nombreux jeux qui doivent être publiés entre cette année et l’année prochaine semblent avoir été par BlackCat, un groupe de pirates qui retiennent toutes les données de Bandai Namco.

L’image divulguée montre la gamme de titres de l’année fiscale 2023 de la société, y compris plusieurs titres précédemment rumeurs ou non annoncés. L’un des plus pertinents est sans aucun doute le projet de lancement d’un nouveau contenu téléchargeable pour »Elden Ring » au cours du troisième trimestre de l’année suivante, apparemment intitulé »Barbares des Badlands ».

Toutes les sorties de Bandai Namco en 2023

Début 2023, Bandai Namco prévoit apparemment de sortir »Noyau amoureux » O »Dragon Ball : Les Casseurs », un titre qui marquera le premier d’une série de jeux vidéo basés sur la franchise. Le deuxième trimestre contient l’aventure d’horreur de plate-forme de puzzle »Petits Cauchemars III », »Dragonball Fighter Z Super » et »Digimon Story Cybersleuth 2 ».

Le troisième trimestre de Bandai Namco voit les plus grosses sorties prévues, avec »Elden Ring: Barbarians of the Badlands », »Tales of Ascension » et »Tekken-8 » prêt à être lancé pendant cette fenêtre. Pour terminer l’année, la société lancera »CodeVein 2 », »One Punch Man : Fighters Association » et »Dragon Ball Xenoverse 3 ».

Depuis la sortie de »Elden Ring », les fans ont commencé à spéculer sur le pouvoir que le jeu vidéo populaire avait de fournir de nouveaux contenus téléchargeables. L’une des théories les plus populaires concernait une zone brumeuse au centre de la zone Lands Between, qui, selon les fans, pourrait être l’emplacement du futur DLC.

De même, beaucoup ont noté que la zone est centrée entre les tours sacrées, ce que beaucoup ne croient pas être une coïncidence. D’autres ont émis l’hypothèse que le futur DLC pourrait se concentrer sur les colisées, en particulier comme champ de bataille pour une dépendance au jeu axée sur le PvP.

Même avec toutes ces informations divulguées, pour le moment Bandai Namco n’a fait aucune déclaration officielle, nous devrons donc attendre que ces titres soient officiellement annoncés. »Elden Ring » est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.