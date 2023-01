Elden Ring et les jeux les plus vendus sur Steam en 2022

la plateforme de jeu Vapeur a révélé la liste des jeux les plus vendus de 2022, y compris des titres comme »Anneau d’Elden » Soit »Montée du chasseur de monstres », qui a sorti sa version pour PC cette année.

Révélée sur la page officielle de Steam, la liste répertorie ses jeux dans différentes classifications allant de Platine, Or, Argent et Bronze. Au plus haut niveau se trouvaient » Elden Ring » et » Monster Hunter Rise », suivis de certains des jeux de tir à la première personne gratuits les plus populaires comme »Counter-Strike : Offensive mondiale », »destin 2 » O »Champs de bataille PUBG ».

Le classement or a été dominé par deux matchs de jeux de rock star, »Grand Theft Auto V » et »Red Dead Redemption 2 ». Il existe également d’autres jeux multijoueurs comme »Dead by Daylight » et »Warframe ». » FIFA 23 » a également réussi à atteindre cette section, avec une augmentation des ventes en raison de la Coupe du monde de football 2022.

En outre, »cyberpunk 2077 » a vu une augmentation notable des téléchargements après le lancement de l’anime »Cyberpunk: Edgerunners » sur Netflix. Fait intéressant, » God of War » (2018), qui est sorti sur Steam le 14 janvier 2022 et a été l’un des jeux les plus vendus au cours de ce mois, également classé au deuxième rang le plus élevé.

En continuant avec la liste, des jeux comme »Cult of the Lamb », »Sea of ​​​​Thieves », »Spider-Man Remastered » et »Stray » ont été placés dans la catégorie argent, tandis que la section Le bronze était dominé par des titres comme »Stardew Valley », »Sekiro : Shadows Die Twice », »The Elder Scrolls V : Skyrim » et »Monster Hunter World ».

Bien sûr, le titre le plus notoire de la liste était »Elden Ring », puisque depuis sa première le 25 février 2022, le jeu de À partir du logiciel a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et des fans, remportant le prix du jeu de l’année aux Video Game Awards 2022 en décembre dernier.

Fin mars 2022, le jeu s’est vendu à 13,4 millions d’exemplaires dans le monde; un nombre qui est passé à plus de 17,5 millions fin septembre 2022, étant le jeu le plus vendu de 2022 derrière »Call of Duty: Modern Warfare II ».

» Monster Hunter Rise » est sorti pour la première fois en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021, mais le jeu est venu avec sa version Steam le 12 janvier 2022, y compris des améliorations majeures des graphismes et des performances.