Elden Ring et GTA 5 pourraient bientôt être disponibles sur Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming est un service de streaming de jeux vidéo de Microsoft qui utilise la technologie Microsoft Cloud pour diffuser des jeux directement sur l’appareil activé préféré d’un joueur sans avoir besoin d’une console Xbox pour les obtenir ou les jouer.

Un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate inclut actuellement le service, qui a eu son ouverture officielle en septembre 2020.

Xbox Cloud Gaming ne peut actuellement diffuser que des jeux compatibles avec le cloud, mais fait partie de la collection Game Pass de Xbox. Cependant, certaines listes de jeux non Title Pass sur le Xbox Games Store donnent l’impression que cela pourrait changer bientôt.

Microsoft avait précédemment exprimé le souhait d’étendre le service Xbox Cloud Gaming pour fournir des titres que les joueurs avaient achetés via le Xbox Game Store mais n’étaient pas inclus dans Xbox Game Pass, et il avait même laissé entendre que cela se produirait plus tard cette année.

Mais comme vient de le noter un utilisateur de Twitter passant par la poignée Knoebelbroet, les données bêta de Xbox Cloud Gaming ont déjà commencé à apparaître dans les descriptions de certains jeux sur le Xbox Game Store, notamment Elden Ring et GTA 5.

Malgré cette alerte, il n’est toujours pas possible de diffuser ces titres autres que Game Pass, car cela entraînerait un message d’erreur lors de l’utilisation du service Xbox Cloud Gaming.

Cela suggérerait que les données sur le cloud gaming sont inexactes ou qu’elles ont été incluses trop tôt dans ces spécifications de jeu spécifiques. Apparemment, Xbox prévoyait de faire une déclaration publique avant que ces titres ne soient diffusés en continu.

La publication d’une telle déclaration peut être prévue pour une présentation Xbox à la Gamescom fin août 2022, mais elle peut être avancée maintenant que les utilisateurs sont au courant des nombreux jeux non Game Pass qui comportent des emblèmes bêta de Cloud Gaming dans leurs détails de jeu.

Red Dead Redemption 2 et quelques autres titres non-Game Pass que les utilisateurs pourraient essayer de lancer à l’aide de Xbox Cloud Gaming ont été montrés dans des instantanés par un utilisateur de Twitter répondant au tweet de Knoebelbroet.