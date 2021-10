« Elden Ring » est déjà dans les dernières étapes de son développement

Deux ans après avoir présenté un teaser spécial lors de la cérémonie des « The Game Awards », FromSoftware a confirmé cet été que « Elden Ring », le prochain titre RPG du studio, serait enfin disponible en janvier 2022, dévoilant un premier aperçu du look que vous présentera pendant le match.

Le studio japonais est responsable du développement de la saga « Dark Souls » et des jeux indépendants tels que « Bloodborne » ou « Sekiro: Shadows Die Twice », son histoire a donc servi de témoignage pour faire de « Elden Ring » l’un des titres le plus attendu de l’année, sans oublier quelques détails sur son système de jeu qui ont été dévoilés ces derniers mois, qui sont prometteurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jeff Bezos réagit au grand succès du lancement de « New World »

Avec des inquiétudes croissantes concernant les retards potentiels causés principalement par la pandémie mondiale (chose très courante dans l’industrie du jeu vidéo au cours des deux dernières années), de nouvelles informations suggèrent que l’équipe FromSoftware pourrait tenir sa promesse de lancer le jeu en janvier 2021.

Lors d’une émission en direct « Famisu x Dengeld Autumn Game Day » le week-end dernier (via PCGamesN), le producteur de FromSoftware, Yasuhiro Kitao, aurait déclaré ce qui suit : Nous sommes dans les dernières étapes du développement et nous avançons tranquillement. espère « correspondre » aux attentes que les acteurs ont placées sur le projet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le jeu sur PC sera une priorité pour Capcom d’ici 2023

La révélation de Yasuhiro Kitao n’exclut pas la possibilité d’avoir un certain retard dans le lancement de « Elden Ring », car dans cette industrie il y a toujours eu quelques petits revers auxquels l’équipe FromSoftware pourrait faire face dans les mois suivants, cependant, tout semble pour indiquer que le jeu est dans la marge de son agenda.

« Elden Ring » a la nouveauté que George RR Martin a été chargé de créer le monde dans le jeu et certains éléments importants de sa mythologie, donc le vaste cadre de « Lands Between » sera sûrement un monde à explorer. . Le jeu a une date de sortie prévue pour le 21 janvier 2022.