Elden Ring en tête de liste des nominés à la Gamescom 2021

Bien que son lancement officiel soit prévu pour janvier 2021, « Elden Ring », le nouveau titre attendu du studio japonais FromSoftware (Créateurs de la saga ‘Dark Souls’), a reçu pas moins de cinq nominations pour les prix décernés par la Gamescom 2021. édition virtuelle, qui révélera de nouveaux détails sur les futures versions de l’industrie du jeu vidéo.

Gamescon 2021 est un espace dans lequel le meilleur de l’industrie sera reconnu, y compris les titres AAA, les titres indépendants et certaines de leurs futures versions, y compris les catégories pour les meilleurs jeux d’action, les meilleurs jeux indépendants, les meilleurs jeux RPG et bien plus encore. , quelles que soient les plateformes sur lesquelles ils ont été publiés.

L’annonce des nominés pour la Gamecom 2021 vient d’être révélée, avec plusieurs de ses catégories comprenant environ trois jeux en lice pour le prix. Il est évident que « Elden Ring », bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les joueurs, arrive en tête des nominations avec pas moins de cinq catégories.

Le titre FromSoftware apparaît comme un candidat pour « Meilleur jeu Microsoft Xbox », « Meilleur jeu PC », « Meilleur jeu Sony PlayStation », « Meilleur jeu d’aventure d’action » et « Meilleur jeu d’action ». Ce nombre considérable de nominations a été considéré comme une indication d’une nouvelle bande-annonce pour « Elden Ring » lors de la présentation virtuelle, peut-être un aperçu plus détaillé de leur gameplay.

« Elden Ring » est la nouvelle collaboration entre le directeur du développement Hidetaka Miyazaki et l’écrivain de fantasy épique George RR Martin, qui a créé le monde du jeu et les personnages qui l’habitent. Ce titre de RPG d’action présente l’histoire du « Tarnished », destiné à maintenir le pouvoir de l’Elden Ring et à devenir le nouveau Elden Lord.

L’édition 2021 de la Gamescom débutera par un grand gala d’ouverture dans la nuit du 25 août qui sera animé par la personnalité de l’industrie du jeu Geoff Keighley. Lors de cet événement virtuel entièrement gratuit, on peut s’attendre à voir diverses actualités sur les sorties à venir dans le médium, ainsi que quelques interviews de leurs cinéastes.