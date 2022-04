Elden Ring: Duplicate Echoes in Mausoleum – Comment trouver les 7 mausolées du jeu

Dans l’action-aventure difficile Anneau Elden depuis À partir du logiciel les joueurs aventureux rencontrent une grande variété de types d’ennemis conçus de manière imaginative, qui peuvent tous être carrément mortels si vous ne savez pas comment les gérer.

L’une de ces créatures est un mausolée ambulant fait de pierre, piétinant à travers le monde du jeu ouvert sur ses quatre pattes gigantesques et piétinant simplement des aventures insouciantes avec ses pieds surdimensionnés.

Cependant, il peut toujours être judicieux de s’attaquer à ces monstruosités, car un mausolée ambulant est le seul endroit de tout le jeu où vous pouvez placer votre échos en double pouvez. Dans ce Guide nous vous dirons pourquoi vous voulez faire exactement ce que vous faites 7 mausolées dans le jeu trouver et comment vous pouvez le saisir.

Elden Ring : Échos en double, pourquoi est-ce que je veux ça ?

Les échos sont élémentsque vous recevez lorsque vous demi-dieux comment Godrick ont vaincu. Vous pouvez soit utiliser ces objets directement depuis l’inventaire pour grand nombre de runes obtenir, ou vous les apportez au Lecteur d’empreintes digitales Eniaque vous particulièrement fort pour cela armes de patron présenté.

Comment faites-vous exactement cela, nous vous le disons dans notre guide Échangez des échos des demi-dieux contre de puissantes armes de boss, voici comment. Cependant, tout comme nous vous déconseillons d’utiliser les Échos des Demi-dieux directement depuis l’inventaire, vous devriez également attendre un peu avant de visiter Enia, car il existe un moyen de dupliquer les Échos que vous collectez, vous permettant de vous retrouver avec un seul Écho peut dépoussiérer deux armes en même temps.

Mais pour cela, vous avez besoin de la magie que vous trouvez dans un mausolée ambulant, d’une sorte monstrequi chemine péniblement à travers le paysage et à l’intérieur Corps situé. Bien sûr, vous voulez atteindre ce type mort et comment vous le faites exactement, nous vous le dirons également dans ce guide.

Elden Ring : Comment entrer dans un mausolée ambulant

Dès que vous savez où se trouve sept mausolées sont très faciles à trouver les Cairns avec le Wanderlust, mais aussi sans lui Localisation exacte vous pouvez difficilement manquer ces êtres, car ils sont non seulement très gros, mais aussi relativement bruyants. Feat, après tout y’en a toujours un qui pend entre ses jambes grosse cloche bruyante.

Maintenant, certains joueurs ont du mal à s’arrêter et à entrer dans le mausolée ambulant, et certains aventuriers ont déjà position surélevée visité pour se laisser simplement tomber à l’intérieur de la bête. Mais des mesures aussi drastiques ne sont pas nécessaires, car il y a une moyen beaucoup plus simple.

Appelez votre fidèle destrier vent d’orage et chevauche entre les jambes du mausolée. Soyez prudent en faisant cela cependant, car le mausolée se défendra périodiquement en sautant dans les airs. Du dégâts de choc à l’atterrissage est énorme et peut tuer les débutants en un seul coup.

Par conséquent, il est bien sûr conseillé de fuir immédiatement lorsque le mausolée ciblé commence à sauter. En dehors de cela, cependant, votre objectif est de dépôts calcaires pour rencontrer ceux qui sont partout dans les pattes du mastodonte et qui suivent avec méfiance crânes apparence. Si vous en avez attrapé quelques-uns, le mausolée s’effondrera.

Vous pouvez désormais descendre de cheval et en toute sécurité monter les escaliers, qui vous conduira à l’intérieur, où vous trouverez un cercueil en pierre. Examinez cela et vous pourrez dupliquer l’un de vos échos.

Elden Ring: Dans ces endroits, vous trouverez les 7 piétons

mausolées

Il y a un total de sept mausolées à Elden Ring qui traversent le paysage et vous devez les mettre à genoux. Bien que ces monstres soient toujours en mouvement, le rayon dans lequel ils se déplacent est relativement petit et comme ils sont si gros et bruyants, vous pouvez facilement les trouver avec ce guide.

Mausolée #1 – Péninsule des Larmes

Le premier mausolée du jeu se trouve sur le célèbre Péninsule des larmes et peut près de la quatrième église de Marika à trouver, respectivement à l’est de l’église de pèlerinage. En cas de doute, la cloche forte vous montrera le chemin.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Mausolée #2 – Liurnia, la région des lacs

L’un des trois mausolées situés dans Liurnie état. Ce bâtiment piéton est situé au nord-est de l’académie par Raya Lucaria, sous le pont menant à l’Académie. Fondamentalement, si vous traversez le lac peu profond à l’endroit marqué, vous ne pouvez guère le manquer.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Mausolée #3 – Liurnia, la région des lacs

Le troisième mausolée de « Elden Ring » fait sa ronde au nord des ruines du labyrinthe, non loin de l’arbre terrestre inférieur. Trouvez le sud du lieu de miséricorde local petit lac et vous le trouverez.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Mausolée #4 – Liurnia, la région des lacs

Le troisième mausolée de Liurnie est également situé au nord des ruines du labyrinthe. Depuis la Place de la Miséricorde locale, descendez vers le lac et plus au nord et vous ne manquerez pas le mastodonte.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Mausolée # 5 – Sommets des montagnes des géants

L’avez vous? sommets des montagnes des géants atteint, vous pouvez trouver un total de deux mausolées. L’un d’eux court au nord-ouest de la ville d’Ordina ses tours et doit également être mis à genoux avant de pouvoir y entrer et doubler un écho.

Mausolée #6 – Pic des Géants

Et si vous êtes déjà sur le sommets des montagnes des géants est situé et que vous avez activé le lieu de miséricorde à Ordina, vous pouvez continuer tout de suite vers l’est courir, parce que juste devant Château Sol un autre mausolée tourne autour.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Mausolée #7 – Profondeurs profondes

Toujours dans les profondeurs profondes, vous pouvez trouver un mausolée ambulant, pour être exact près de celui-ci Ville éternelle de Nokstella, non loin de la Place de la Miséricorde locale. Si vous avez également trouvé ce mausolée, vous avez découvert les sept monstres de ce type.