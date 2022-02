Elden Ring devient l’un des jeux vidéo les mieux notés

Après quelques années de développement depuis son annonce, »Elden Ring » le dernier versement de À partir du logiciel est prêt à sortir. Même s’il s’agit de l’un des plus petits studios de développement de jeux vidéo, l’entreprise a attiré de nombreux acteurs à travers le monde, avec des titres comme »Dark Souls » ou »Sekiro : Shadows Die Twice », des jeux qui ont été classés comme un des meilleurs de tous les temps, mélangeant un niveau de difficulté stimulant et un gameplay qui captive n’importe quel joueur. Maintenant, avec »Elden Ring », FromSoftware a réussi à créer un chef-d’œuvre, car même sans être sorti, les critiques l’ont placé comme l’un des jeux les mieux notés de l’histoire.

Les critiques et médias spécialisés ont déjà eu l’occasion de jouer le jeu, et leurs avis ont commencé à inonder le réseau. L’un des sites les plus fiables et les plus importants en matière de critiques de jeux vidéo, métacritiquea déjà plus de 50 critiques pour »Elden Ring », donnant au jeu une note de 97 sur 100, avec plus de critiques en attente.

Avec ce score, le titre FromSoftware a été placé comme l’un des jeux les mieux notés de la plateforme, étant actuellement en position 15, se classant aux côtés de jeux vidéo renommés tels que les 2 épisodes de »Super Mario Galaxy », »Grand Theft Auto V » et jusqu’à »La légende de Zelda : le souffle de la nature ».

Aussi, »Elden Ring » est le jeu numéro un dans critiques ouverteset est en train de devenir l’un des jeux vidéo les plus grands et les plus acclamés de tous les temps grâce à ses réalisations en matière de narration, de construction du monde, de vastes traditions et de gameplay stimulant et satisfaisant.

La livraison est la première production FromSoftware à avoir un concept de monde ouvert, car le joueur aura la possibilité d’explorer une vaste carte qui aura différents événements au fur et à mesure que le joueur passera, selon des critiques récentes : »Le monde d’Elden Ring Crucially, il se sent vivant, réactif et tangible, le défi ultime que tout titre AAA en monde ouvert peut offrir.

L’équipe FromSoftware a demandé aux utilisateurs de prendre en considération de ne pas partager de détails sur le jeu, afin d’éviter les spoilers pour Elden Ring, qui sera disponible sur 25 février. Le développeur a demandé la coopération de tous les joueurs pour éviter de gâcher les surprises que le titre a.

Elden Ring sera mis en vente dans PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X, Xbox série S et pc. La mise à jour vers la nouvelle génération est entièrement gratuite.