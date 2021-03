Elden Ring: Des extraits d’une bande-annonce de gameplay ont été divulgués, ils seront montrés!

Puisque Bague Elden à l’E3 2019 a été annoncé, il y avait en grande partie un silence radio. Sauf pour une courte bande-annonce et l’annonce que l’auteur à succès George RR Martin contribue au projet, on ne sait presque rien du jeu.

Maintenant, certains sont inquiets sur Twitter Découpes pour un remue-ménage: le Fuir montre certains et donc le toutes premières séquences de gameplay de « Elden Ring ». Selon Videogames Chronicle, ils ont vu la vidéo, intitulée confidentielle, et apprécient les séquences de jeu. dans le cadre d’une remorque planifiée sur.

Premières impressions du monde d’Elden Ring

Il y a quelque chose à voir Combat rapproché typique des âmes, un dragon cracheur de feu et un épéiste ennemi. De plus, on semble se battre du cheval et par un environnement ouvert pour pouvoir rouler. Cependant, les extraits partagés par les utilisateurs sur Twitter ne durent que quelques secondes et même filmés sur un écran.

Et quand le jeu sortira-t-il?

Quand «Elden Ring» devrait enfin apparaître, c’est toujours pas clair. D’une part, les restrictions au développement via le siège social pour plusieurs équipes internes par contre, les fuites donnent de l’espoir: si la bonne bande-annonce est bientôt publiée par Bandai Namco, il y aura les chances d’une date de sortie sont bonnes.

Pendant le montré Combat de boss provoque directement la fièvre des âmes chez les fans, les combats à cheval en font penser plus comme des jeux comme « The Witcher 3 ».

« Elden Ring » est appelé RPG avec un décor fantastique reprendre probablement certains des titres précédents, mais aussi apporter une bouffée d’air frais. La collaboration de Martin laisse également espère une histoire spéciale.