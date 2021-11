Elden Ring : Découvrez près de 20 minutes de nouveau gameplay ici

Bague aînée vient et projette de longues ombres sombres en avant. Bandai Namco a finalement obtenu un droit dans un vaste flux aujourd’hui aperçu complet du gameplay présente. Près de 20 minutes du titre en monde ouvert de From Software étaient visibles et les voici.

Elden Ring : Enfin il y a pas mal de gameplay à voir

Voilà de quoi il s’agit : Comme promis, Bandai Namco et le studio de développement « Elden Ring » From Software montrent aujourd’hui enfin un gameplay étendu du prochain RPG fantastique. On les voit enfin Le monde ouvert en action, enfin il y a plus que ça bande-annonce de gameplay précédente. Mais assez parlé, levez le rideau !

A voir ça Jeu de l’Anneau Ancien à:

Qu’y a-t-il à voir ? Beaucoup de choses : Tout d’abord, enfin plus que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Cela signifie : nous découvrons enfin à quoi ressemble le monde ouvertcomment nous y sommes, ce que cela fait de rencontrer des adversaires là-bas.

Une chose est également certaine : la l’atmosphère Malgré le monde du jeu plus ouvert, il reste incontestablement celui d’un jeu From Soft. Cela signifie que vous pouvez continuer épopée de fantasy sombre avec une bonne pincée d’horreur gothique ajuster.

Il y a des dragons : Une créature assez vicieuse et énorme nous rend la vie difficile, mais se retrouve avec une épée dans l’œil.

Cela ne prendra pas trop de temps : « Elden Ring » est censé le 25 février pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC. Avant cela, du moins aux États-Unis, il existe également un test technologique dit fermé, c’est-à-dire une démo.

Comment aimez-vous le gameplay d’Elden Ring? Faites le nous savoir dans les commentaires.