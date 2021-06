Elden Ring daté de janvier 2022 sur PS5, PS4 dans une nouvelle bande-annonce

Après presque deux ans de silence complet, Elden Ring de FromSoftware a enfin marqué son retour au Summer Game Fest: Kickoff Live avec une toute nouvelle bande-annonce et une date de sortie. Il sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 21 janvier 2022. Oui, il a fait son retour et a obtenu une date confirmée en une seule fois ! Le jeu prendra en charge une mise à niveau gratuite vers la version PS5 si vous l’achetez sur PS4.

Lève-toi, terni, et laisse-toi guider par la grâce pour brandir le pouvoir de l’anneau d’Elden et devenir un seigneur d’Elden dans les terres intermédiaires. Dans les Terres Entre gouvernées par la reine Marika l’Éternelle, l’anneau d’Elden, la source de l’Erdtree, a été brisé. La progéniture de Marika, des demi-dieux, a revendiqué les éclats de l’Anneau d’Elden connus sous le nom de Grandes Runes, et la souillure folle de leur nouvelle force a déclenché une guerre : The Shattering. Une guerre qui signifiait l’abandon par la Grande Volonté. Et maintenant, la direction de la grâce sera apportée aux Ternis qui ont été rejetés par la grâce de l’or et exilés des Terres Entre. Morts qui vivez encore, votre grâce perdue depuis longtemps, suivez le chemin vers les Terres Entre au-delà de la mer brumeuse pour vous tenir devant l’Anneau d’Elden.

Dans un communiqué de presse, le réalisateur Hidetaka Miyazaki a déclaré : « Avec ELDEN RING, nous avons appliqué toute notre expertise de dark fantasy et d’action-RPG cultivée tout au long de la série Dark Souls, afin de créer une évolution audacieuse et classique du genre. Nous « J’ai créé un monde riche avec un sens de l’échelle stupéfiant, basé sur des légendes écrites pour le jeu par George RR Martin. ELDEN RING est un monde plein de mystère et de péril, prêt à être exploré et découvert ; un drame dans lequel divers personnages affichent leur propre mystique et leurs arrière-pensées. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à en faire l’expérience par vous-même. »

Les séquences de gameplay ne présentent qu’une partie du monde que nous pouvons nous réjouir d’explorer, avec des ennemis et des combats grotesques. Oui, cela ressemble à un jeu Souls et nous sommes tous là pour ça. Partagez votre battage médiatique dans les commentaires ci-dessous.