Elden Ring: Comment vaincre Rykard et le serpent dévoreur de Dieu (solution)

Dans le jeu de rôle d’action Anneau Elden vous ferez face à toutes sortes d’ennemis vraiment horribles, mais les demi-dieux sont dans une toute autre ligue. L’un de ces patrons porte le nom hideux Rykard, seigneur du blasphème et est l’un des principaux porteurs de fragments.

Ce méchant adversaire est l’optionnel Patron dans le volcan de la maison et ne peut être atteint qu’une fois que vous avez complètement terminé la ligne de quête associée. Consultez notre guide Rejoindre la Maison Vulkan ou pas ? Quelles sont les conséquences? pour apprendre comment atteindre cet endroit spécial.

Si vous avez terminé toutes les commandes de chasseur de primes, accordé Dame Tanit une rencontre avec Rykard et un combat s’ensuit bientôt. Mais il faut d’abord Serpent dévoreur de Dieu conquérir, qui peut vous offrir un stand-up décent. Et vous devez également vous battre à nouveau si vous échouez dans le combat contre Rykard.

Elden Ring: Tuez Rykard plus rapidement avec le Serpent Hunter

Au début du combat, le serpent est toujours en boule au centre de l’arène, ce qui signifie que vous pouvez vous familiariser un peu avec votre environnement. C’est ainsi que vous trouvez l’arme puissante chasseur de serpentqui peut très bien vous servir si vous êtes bien préparé pour le combat.

Bien que cette lance n’impressionne pas avec d’excellentes statistiques, elle a la capacité unique Chasse au serpent boa. Cette attaque ne fonctionne que contre les serpents et les serpents dans Elden Ring, mais la provoque également contre ces ennemis dégâts extrêmesmontrant son efficacité à la fois sur le serpent géant et sur Rykard.

chasseur de serpent

type d’arme : Grande Lance

: Grande Lance type de dommage : Piqûre

: Piqûre aptitude : Chasse au boa constricteur

: Chasse au boa constricteur Coût PF : 10( – 20)

: 10( – 20) Masse : 12.0

: 12.0 puissance d’attaque : Physique 111, Critique 100

: Physique 111, Critique 100 la défense: Physique 72, Magique 42, Feu 42, Foudre 42, Sacré 42, Bonus Défense 50

L’arme qui Espadon et lance en un est, peut faire tellement grand faisceau de lumière qui inflige des dégâts incomparables aux boss. Cependant, comme vous devez vous tenir très près de la tête du serpent pour cela, un peu de pratique demandé, au mieux vous activez la chasse au serpent géant peu de temps après avoir vous-même esquivé une attaque.

Vous pouvez encore augmenter les dégâts que vous infligez au Snake Hunter en équipant l’arme avant le combat amélioré avec des pierres de Darkforge. un moyen étape 6 le mélange d’épée et de lance est si fort contre les serpents que vous pouvez détruire le premier des deux boss en quelques coups seulement.

Aussi Rykard peut être sur cette voie beaucoup plus facile mais vous pouvez rendre l’arme encore plus puissante pour maximiser vos chances de victoire. Utilisez le Larme mimique de cendre spirituellepour créer une image fantôme de votre personnage avec le même équipement que vous. Y compris le chasseur de serpents et la chasse au serpent boa.

Elden Ring: Comment vaincre le boss du serpent dévoreur de Dieu

Regardez où vous vous situez lors de ce premier combat de boss. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous déplacer complètement librement, bien sûr vous voulez éviter ces endroits afin de pouvoir mettre en œuvre correctement vos manœuvres d’évitement. Soyez averti que cela piscine de lave étirée par les mouvements du serpent, elle reste donc toujours éloignée des bords.

Une fois la bataille contre le serpent dévoreur de Dieu commencée, la bête lèvera la tête et la queue une fois de gauche à droite balayer le sol. Par conséquent, après le premier contact visuel, vous devez d’abord détourner le regard. Ensuite, vous devez compter avec les attaques suivantes du serpent :

tremblement de terre : Si le boss s’envole dans les airs, un tremblement de terre à proximité s’ensuit. Au premier signe de cette attaque, reculez car le tremblement de terre est difficile à esquiver.

: Si le boss s’envole dans les airs, un tremblement de terre à proximité s’ensuit. Au premier signe de cette attaque, reculez car le tremblement de terre est difficile à esquiver. Attaque empoisonnée : Le serpent recueille la brume verte devant sa bouche. Ceci est toujours suivi d’une attaque de vomissement de poison, suivie de près par une mâchoire qui claque. Au premier signe de cette attaque, vous devriez battre en retraite.

: Le serpent recueille la brume verte devant sa bouche. Ceci est toujours suivi d’une attaque de vomissement de poison, suivie de près par une mâchoire qui claque. Au premier signe de cette attaque, vous devriez battre en retraite. attaque instantanée : Lorsque le serpent dévoreur de Dieu ouvre sa bouche et tournoie dans les airs, il vous claque dessus immédiatement après. Esquivez le moment où la gueule touche le sol devant vous pour éviter d’être dévorée.

: Lorsque le serpent dévoreur de Dieu ouvre sa bouche et tournoie dans les airs, il vous claque dessus immédiatement après. Esquivez le moment où la gueule touche le sol devant vous pour éviter d’être dévorée. Snap latéral : Si le boss vient lentement vers vous en serpentant, il claquera sur le côté 2-3 fois. Esquivez rapidement dans des directions opposées ou bloquez l’attaque. Ce dernier n’est possible qu’avec un bouclier solide et une stabilité solide.

: Si le boss vient lentement vers vous en serpentant, il claquera sur le côté 2-3 fois. Esquivez rapidement dans des directions opposées ou bloquez l’attaque. Ce dernier n’est possible qu’avec un bouclier solide et une stabilité solide. vague de lave: S’il s’approche très vite et claque, son attaque sera accompagnée d’une vague de lave, auquel cas il s’enfuira rapidement.

Vaincre le serpent dévoreur de Dieu peut également prendre un moment avec le chasseur de serpent, car vous êtes sur le bon moment pour attaquer dois attendre. Pour éviter des dommages inutiles, vous devez garder vos distances avec le poison et le feu, le meilleur moment pour un comptoir c’est quand le boss vous a raté avec une attaque instantanée.

© Du logiciel/Bandai Namco

Elden Ring: Comment vaincre le boss Rykard, Lord of Blasphemy

Puisque Rykard aime se tenir dans sa piscine de lave, vous ne devriez pas vous approcher trop près de lui. Grâce au chasseur de serpents, ce n’est même pas nécessaire, vous pouvez donc vous concentrer sur la recherche de celui-ci à la place attaques à l’épée de ce boss esquiver. Ceux-ci ont une très longue portée, mais sont également relativement lents.

Lorsque Rykard se met vraiment en colère, il envoie crânes brûlants sur le chemin de toi pendant Fontaines à feu depuis le sol Pause. Rien n’aide dans ces phases, continuez simplement à bouger jusqu’à ce qu’il se soit calmé. Cela se produit généralement après avoir utilisé son épée flamboyante pour une puissante barre oblique.

crâne fantôme : Déjà au début du combat, Rykard envoie tel un crâne dans un voyage qui veut tomber à vos côtés encore et encore. Assurez-vous de garder un œil sur lui et esquivez à temps avec une roulade d’esquive.

: Déjà au début du combat, Rykard envoie tel un crâne dans un voyage qui veut tomber à vos côtés encore et encore. Assurez-vous de garder un œil sur lui et esquivez à temps avec une roulade d’esquive. jet de feu : En plus du crâne fantôme, il y a aussi un flux de feu qui se déplace dans l’arène comme une mèche. Vous devez également garder un œil sur lui et esquiver à temps.

: En plus du crâne fantôme, il y a aussi un flux de feu qui se déplace dans l’arène comme une mèche. Vous devez également garder un œil sur lui et esquiver à temps. Piétinement de lave : Lorsque le boss lève le pied, il piétine le sol peu de temps après et provoque un déversement de lave. La seule chose qui aide ici est une retraite rapide en arrière, loin de l’adversaire.

: Lorsque le boss lève le pied, il piétine le sol peu de temps après et provoque un déversement de lave. La seule chose qui aide ici est une retraite rapide en arrière, loin de l’adversaire. éruption de lave: Si Rykard enfonce son épée dans le sol, vous devez vous préparer à une éruption de feu. Il est préférable de sauter sur le côté juste avant que l’attaque ne frappe.

Si vous pouvez rassembler autant de patience que vous l’avez fait avec le serpent géant juste avant, vous devriez avoir un moment facile avec le chasseur de serpents dans votre main. Après votre victoire, vous vous réjouissez 130 000 runes, Rune supérieure de Rykard et le Écho du blasphémateur.