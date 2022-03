Elden Ring: Comment trouver le PNJ Jar-Bairn et terminer sa série de quêtes

Avec le Mise à jour 1.03 à partir de Anneau Elden certains personnages ont trouvé leur chemin dans le monde de la fantasy sombre qui ne faisaient pas partie de l’expérience de jeu au moment de la sortie. Celles-ci nouveaux PNJ ont généralement leurs propres séries de quêtes prêtes pour vous, dont certaines grandes récompenses entraîner.

L’un de ces personnages porte le nom étonnant Jar Bairn et est essentiellement un pichet avec des jambes. Où tu peux trouver l’être abstrusce que le mignon petit bonhomme vous demande et pourquoi vous devriez réaliser son souhait, nous vous le dirons dans ce Guider.

Elden Ring: où trouver Jar-Bairn

Au cours de vos voyages aventureux à travers le monde ouvert d’Elden Ring, vous avez peut-être rencontré les ruines de Jarburg rencontré, un endroit désolé qui n’a en fait pas grand-chose à offrir et ne vaut guère la peine d’être exploré. Du moins pas avant la sortie du patch 1.03, puisque Jar-Bairn vit depuis dans le bâtiment en ruine.

Jarbourg se trouve à Liurnienon loin de la Salle d’étude Caria. Trouver l’emplacement au-dessus du local lieu de grâce mais au lieu d’entrer dans la salle d’étude susmentionnée, vous montez en haut de la falaise et contourne l’arrière de l’endroit où vous vous retrouvez quelques pierres tombales trouvé sortant de la falaise.

Utilisez ces pierres pour descendre la pente et enfin d’entrer dans Jarburg. Heureusement, l’endroit a sa propre place de grâce, et le personnage visuellement étrange Jar-Bairn vous attend ici, où vous pouvez obtenir un petite ligne de quête peut commencer. Trouvez la créature près des escaliers devant l’un des grands bâtiments délabrés.

Elden Ring: Terminez la série de quêtes de Jar-Bairn, voici comment

La série de quêtes Jar-Bairn est essentiellement la Achèvement de la série de quêtes d’Ironfist Alexandernous vous recommandons donc à ce stade, cette quête secondaire terminer en premier, avant d’aller à Jarburg. Sinon, vous devrez interrompre la quête de Jar-Bairn à un moment donné et revenir plus tard.

De plus, avant votre visite à Jarburg, vous devriez Série de tâches dans le volcan domestique terminé et le caractère diallos laissé en vie. S’il est déjà mort au cours de votre aventure, vous ne pourrez plus recevoir ses biens en récompense.

Parlez d’abord à Jar-Bairn et vous apprendrez qu’il méchants braconniers envahissent Jarburg et sont tellement impuissants casser des bocaux. Terrible. Mais ne vous inquiétez pas, car si Diallos est toujours en vie, il s’occupera des bocaux sans défense avec abnégation, les nourrira et les chérira. Vous pouvez le trouver dans un après votre conversation avec Jar-Bairn petit bâtiment proche.

Parlez à Diallos puis reprenez votre chemin, car il faut un certain temps passepour progresser dans cette série de quêtes. Alternativement, vous pouvez simplement voyager vers un autre lieu de grâce et retourner directement à Diallos. En attendant, tout en essayant de défendre les cruches des braconniers, mortellement blessé ont été.

À ce stade, vous pouvez choisir de dire à Diallos qu’il a toutes les cruches héroïquement défendu a pour qu’il puisse mourir la conscience tranquille, ou vous lui dites que tous les bocaux détruits est devenu, causant la mort de l’homme à l’agonie. a votre décision aucune influence sur la suite de l’histoire et tout dépend du sort que vous préférez pour Diallos.

Quittez Jarburg pour la deuxième fois et revenez éventuellement pour faire demi-tour Le sillage de Jar-Bairn à assister de Diallos. Retournez à Jarburg une fois de plus après avoir dit au revoir, et Jar-Bairn sera prêt quand champion sortir dans le monde.

Avez-vous à ce stade la série de quêtes d’Ironfist-Alexander déjà terminé, vous pouvez rejoindre le pot de marche Les tripes d’Alexandre remettre. La créature en sera très heureuse et se sentira enfin prête à quitter Jarburg.

En gros, c’est déjà la fin de la série de quêtes de Jar-Bairn, la vôtre récompense Cependant, vous ne le recevrez que si vous quittez l’emplacement une dernière fois, puis revenez. Maintenant tu comprends Talisman Jar familierce qui augmente les dégâts des cruches que vous lancez sur les ennemis au combat.

Diallos vous laisse aussi derrière Rune de Numen, Fouet fleuri d’Hoslow et Le masque de Diallo. Cherchez ces objets sur son cadavre. Une fois que vous avez tout empaqueté, vous pouvez enfin quitter Jarburg pour de bon.

série de quêtes dans maison volcan complète et diallos rester en vie

complète et rester en vie Jarburg dans Liurnie visite et avec Jar Bairn parler

dans visite et avec parler Visitez les diallos et lui parler

et lui parler Quittez Jarburg, revenez et assister à la mort de Diallos

Quittez Jarburg, revenez et avec Parlez à Jar-Bairn à la veillée

Quittez Jarburg, revenez et parler à nouveau à Jar-Bairn celui-ci voudra désormais devenir un champion

celui-ci voudra désormais devenir un champion Vous devriez maintenant au plus tard Terminez la série de quêtes Ironfist Alexander

Retour à Jarburg et Donner les entrailles d’Alexandre à Jar-Bairn

Quittez Jarburg, revenez et récupérez votre récompense