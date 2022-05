Elden Ring: Comment trouver Latenna et compléter son guide de quêtes

Certaines lignes de quête dans Anneau Elden semblent trop courts et insignifiants pour même perdre votre temps, mais vous faites souvent une erreur en le faisant. Qui, par exemple, les commandes du PNJ Latenne ignoré peut le faire zone finale du jeu pas déverrouillé et manque également l’un des plus importants Pierres de Sombreforge du dragon ancien.

Mais ne vous inquiétez pas, car comme déjà mentionné, l’investissement en temps en vaut la peine Quêtes de Latenna fort dans les limites et d’autre part nous vous disons dans ce Guide exactement ce que vous devez faire pour terminer les missions et comment les faire récompense rare la dame peut dépoussiérer.

Elden Ring: Trouvez Latenna et terminez avec succès sa série de quêtes

Exceptionnellement, la première rencontre avec votre client n’est pas la première étape dans ce cas afin de pouvoir mener à bien sa série de quêtes. Au lieu de cela, vous devriez avec le caractère albus je te parle Village des Albinauriques peut trouver à Liurnia. Le vieil homme est maintenant sur la route comme un pot, mais toujours assez clair dans sa tête.

tu le trouve sur la pente derrière le parfumeur, Sur le côté droit. Il suffit de rouler effrontément contre lui et non seulement il parlera, mais il vous donnera aussi consciencieusement le bon côté du Médaillons Haligbaum secrets à vous donner plus tard dans cette série de quêtes de Latenna in Elden Ring.

Maintenant, visiter Latenna elle-même est une question de temps, car vous ne devriez pas en prendre trop avant de commencer votre première réunion. Si vous avez déjà trouvé les deux moitiés du médaillon mentionné, Latenna sera à votre arrivée tomber en cendres être. Sous cette forme, bien sûr, il ne vous est d’aucune utilité.

Par conséquent, nous vous recommandons d’aller voir la dame qui se trouve dans le Cabane du loup endormi a trouvé un foyer. Pour trouver le logement où vous vous rendez Grotte de cristal au bord du lac à Liurniaparcourez ce petit cachot et forcez-y Chevalier Bloodhound sur vos genoux.

la Archer albinaurique n’est pas trop amical envers vous lors de votre première rencontre, mais cela change immédiatement lorsque vous montrez le médaillon au guerrier. Maintenant, elle veut même vous rejoindre, ce que vous acceptez bien sûr, après tout, il y a une liaison pour vous pas d’inconvénients. C’est ainsi que vous l’obtenez enfin les cendres de Latenna, l’Albinaurique.

Que vous ayez déjà vu Albus ou non, une fois que vous aurez obtenu la bonne moitié du Médaillon Secret Haligtree, Latenna vous révélera que le l’autre moitié est située dans le château de Sol. C’est la forteresse sur le sommets des montagnes des géantsoù des ennemis vraiment redoutables vous attendent déjà.

Le pire d’entre eux Commandant Niall, est celui que vous devez vaincre pour obtenir la moitié gauche du médaillon. Si vous rencontrez des difficultés dans votre chasse au demi-médaillon, jetez un œil à notre guide Atteindre le champ de neige sacré dans Elden Ring vous mènera au 2e champ de neige.

Une fois assemblé, le médaillon vous emmènera au Grand ascenseur par Roldoù allez-vous maintenant Champ de neige consacré Peut voyager Utilisez simplement les touches fléchées pour descendre jusqu’à ce que vous puissiez faire la sélection appropriée.

dans le extrême nord-ouest de la région sont les Ruines en ruine des renégatsque vous devez visiter. Soyez prudent sur votre chemin, ne laissez pas cela Mausolée ambulant piétine à plat. Dans les ruines, derrière le lieu de miséricorde, faites face à la femme et convoque Latenna.

Votre cliente vous sera extrêmement reconnaissante de l’avoir amenée ici et vous en servira une en signe d’affection. Pierre de Sombreforge du dragon antique. Ceci complète cette série de quêtes et vous pouvez continuer votre aventure dans l’Elden Ring.