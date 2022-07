Elden Ring Comment se rendre à la tour hérétique

Parlons d’une tour avec un puzzle au nord-est de Giant’s Peaks. Vous ne pouvez entrer à l’intérieur qu’après avoir résolu l’énigme, et la récompense sera le sort First Star Shower. Ensuite, nous vous dirons où chercher cette tour et comment percer son secret.

Tout d’abord, vous devez vous rendre à l’emplacement enneigé du Giant’s Peak, situé à l’extérieur de la capitale. Vous pouvez vous y rendre en utilisant le Big Rolda Lift. Ensuite, rendez-vous à la grâce appelée « Ice Lake » et suivez le sud à partir de là pour trouver la tour hérétique.

L’entrée à l’intérieur sera fermée par un sceau magique, et à proximité, vous trouverez une statue de diablotin contenant le texte d’une énigme avec laquelle vous pourrez grimper à l’intérieur.

Faites une téléportation à la grâce avec le nom « Élévation aux ruines de la vallée enneigée » et suivez l’est jusqu’à ce que vous atteigniez un pont cassé. À première vue, il est impossible de passer ici, mais en fait, il y a un chemin invisible devant vous, le long duquel vous pouvez vous rendre à la tour.

Lorsque vous jouez en ligne, il y aura beaucoup d’indices sur le sol que vous pourrez utiliser pour savoir où vous mettre.

En fait, vous devez imaginer que le pont existe toujours ; il est juste devenu invisible. Traversez-le jusqu’à ce que vous vous rapprochiez de la tour.

Cependant, vous n’êtes pas obligé d’aller directement à la fin. Sur le chemin de la tour, vous devez tourner à gauche, où il y a soi-disant un escalier menant au balcon de la tour. Essayez de suivre les indices des autres joueurs ou tirez avec un arc ou une arbalète pour sentir le chemin.

En utilisant le balcon, vous pouvez monter à l’intérieur de la tour. Préparez-vous à combattre avec des ennemis rapides à l’intérieur. Après les avoir vaincus, suivez les escaliers et l’ascenseur jusqu’au sommet de la tour.