Elden Ring Comment obtenir une arbalète

Quand vous pensez aux armes à distance dans les épées et la sorcellerie comme dans Anneau d’Elden, vous pensez probablement aux arcs et aux flèches en premier, n’est-ce pas ? En effet, Elden Ring ne manque pas d’arcs, grands arcs et arcs courts pour vos combats à distance,

Quelque chose de relativement léger qui peut être tiré d’une seule main ? Ensuite, il semble que vous ayez besoin d’une arbalète, et bien qu’il n’y en ait pas autant sur le marché Lands Between que des arcs ordinaires, vous avez encore quelques options. Voici donc comment obtenir une arbalète dans Elden Ring.

Contrairement aux trois types d’arcs réguliers qui nécessitent les deux mains pour être maniés, ils ne peuvent fonctionner que d’une seule main afin que vous puissiez garder une arme de mêlée dans votre autre main au cas où. De plus, si vous utilisez une arbalète à deux mains, vous pouvez viser vers le bas pour plus de précision. Les arbalètes font également plus de dégâts en moyenne, et comme les flèches, il existe différents carreaux pour d’autres effets de condition et types de dégâts, de sorte que vous ne manquez pas de choix.

Les arbalètes offrent un bon équilibre entre la puissance d’attaque, le poids et la facilité d’utilisation. Les seuls inconvénients des arbalètes sont la nécessité de charger les carreaux manuellement ; ils sont légèrement plus compliqués à viser que les arcs, ne peuvent pas être utilisés avec Cendres de guerre, et ont une portée plus courte. Par conséquent, les arbalètes sont idéales pour les joueurs qui recherchent une option de combat à distance simple et peu coûteuse.

Où se procurer une de ces merveilles mécaniques ? Il existe plusieurs arbalètes différentes que vous pouvez obtenir dans Elden Ring, mais si vous y mettez un peu d’effort, le premier que vous obtiendrez sera très probablement une arbalète de soldat. C’est l’arbalète de base utilisée par divers fantassins stationnés autour Limgrave. Lorsque vous tuez l’un d’eux, il aura une chance de le laisser tomber. Les fantassins avec des arbalètes peuvent apparaître presque n’importe où.

Bien que l’arbalète du soldat soit une bonne arme de départ, vous pouvez obtenir l’une des meilleures arbalètes du jeu relativement tôt. Lorsque vous accédez au Table rondeentrez par la porte de droite et descendez les escaliers après le Hewg pour trouver le Porte Gargouillece qui nécessite un Clé de l’épée de pierre. Ouvrez cette porte et vous trouverez un coffre contenant une arbalète à clé noire.