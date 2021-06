Elden Ring Combat, Open World et Story tous détaillés

Qui d’autre est toujours au top après cette bande-annonce d’Elden Ring hier soir? Nous savons que nous le sommes, il est donc temps de fouiller dans tous les détails que nous pouvons trouver sur le titre FromSoftware jusqu’à présent. Le site officiel est le meilleur endroit pour cela, offrant un bref aperçu de l’histoire du jeu, du monde ouvert et du gameplay. Attachez votre ceinture car nous avons beaucoup de choses à faire.

Les intrigues des expériences FromSoftware sont presque toujours beaucoup trop vagues pour être suivies à moins que vous n’ayez une ventilation de YouTube à vos côtés, nous allons donc simplement citer ce que le développeur a à dire sur l’histoire et en rester là :

Lève-toi, terni, et laisse-toi guider par la grâce pour brandir le pouvoir de l’anneau d’Elden et devenir un seigneur d’Elden dans les terres intermédiaires. Dans les Terres Entre gouvernées par la reine Marika l’Éternelle, l’anneau d’Elden, la source de l’Erdtree, a été brisé.

La progéniture de Marika, des demi-dieux, a revendiqué les éclats de l’Anneau d’Elden connus sous le nom de Grandes Runes, et la souillure folle de leur nouvelle force a déclenché une guerre : The Shattering. Une guerre qui signifiait l’abandon par la Grande Volonté. Et maintenant, la direction de la grâce sera apportée aux Ternis qui ont été rejetés par la grâce de l’or et exilés des Terres Entre. Morts qui vivez encore, votre grâce perdue depuis longtemps, suivez le chemin vers les Terres Entre au-delà de la mer brumeuse pour vous tenir devant l’Anneau d’Elden.

Quant au monde ouvert, il a bien sûr été conçu par Hidetaka Miyazaki et Une chanson de glace et de feu l’auteur George RR Martin. Tout au long de vos voyages, vous rencontrerez des amis et des ennemis qui peuvent aider ou entraver votre aventure, ainsi qu’un ou deux ennemis redoutables (lire : il y en aura bien plus que cela). La description poursuit ensuite en mentionnant « de vastes paysages fantastiques et des donjons complexes et sombres qui sont connectés de manière transparente ». Vous pouvez tous les explorer à pied ou à cheval.

Et oui, il y aura une zone marécageuse. « Parcourez le monde à couper le souffle à pied ou à cheval, seul ou en ligne avec d’autres joueurs, et immergez-vous pleinement dans les plaines herbeuses, les marécages étouffants, les montagnes en spirale, les châteaux inquiétants et autres sites de grandeur à une échelle jamais vue auparavant dans un titre FromSoftware . »

Et puis il y a le combat, qui se situe apparemment entre un titre de Dark Souls et Sekiro: Shadows Die Twice. « Chargez dans la bataille, éliminez les ennemis un par un en utilisant la furtivité, ou même faites appel à des alliés pour obtenir de l’aide. De nombreuses options sont à votre disposition lorsque vous décidez de la manière d’aborder l’exploration et le combat. » Vous aurez accès à de nombreuses armes, capacités magiques et compétences.

