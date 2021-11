Elden Ring aura des modes de performance et de qualité sur PS5

CalExotics Kit de 3 Cockrings Rubber Ring - Couleur : Blanc

Améliorez vos performances et devenez le roi du sexe avec le Kit de 3 Cockrings Rubber Ring de CalExotics qui fera durer le plaisir sous la couette ! Ces Cockrings vont venir retarder et amérioler la qualité de l'érection ainsi que la durée de votre érection pour des relations sexuelles plus intenses ! Positionnez-les derrière les testicules et au-dessus du sexe pour améliorer votre endurance. Vous pouvez utiliser les cockrings simultanément et ainsi créer des combinaisons pour obtenir de meilleures sensations ! Ce Kit vous promet des rapports sexuels prolongés et intensifs comme votre partenaire et vous en avez toujours rêvé… Ce Kit de 3 Cockrings Rubber Ring est composé de : Un petit cockring de 3,25 cm de diamètre Un moyen cockring de 3,75 cm de diamètre Un grand cockring de 5 cm de diamètre Votre Kit est fabriqué en caoutchouc 100% hypoallergénique sans phtalates. Pour une utilisation optimale de votre extoy, espaceplaisir vous recommande d’utiliser un lubrifiant à base d’eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.