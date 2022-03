Elden Ring : 5 jeux à essayer une fois terminé

le dernier match de À partir du logiciel Il a été placé comme l’un des plus gros succès de ce début d’année. »Elden Ring » semble être le summum de l’entreprise, ravissant divers joueurs avec son vaste monde ouvert immersif, sa conception magistrale de niveau et d’environnement, et sa difficulté qui vous gardera accroché pour continuer à jouer au jeu pour donner le meilleur de vous-même dans chaque combat. fin de l’histoire. Bien que beaucoup considèrent qu’il s’agit d’un jeu trop difficile, à tel point qu’il en devient injuste, le jeu vous donne la possibilité d’explorer différentes zones afin de monter de niveau, et de revenir une fois que vous êtes prêt pour les différents boss de certaines zones. . Avec des secrets à chaque coin de rue, les joueurs peuvent rencontrer des environnements très difficiles à chacune de leurs parties.

Depuis la sortie de » Les âmes du démon » Au nom de FromSoftWare, beaucoup ont été accrochés à la formule d’action en temps réel du jeu, donnant naissance au genre »souls », où en éliminant des ennemis vous accumulez des âmes pour améliorer le personnage ou acheter des objets, mais si vous arriver à Mourir, vous perdez la totalité des âmes que vous aviez avec vous, avec la possibilité de les récupérer en vous rendant à l’endroit exact où vous êtes mort.

De nombreuses sociétés de production de jeux vidéo qui ont adapté le style de jeu de FromSoftware comme dans »Âmes sombres »avec une difficulté exigeante, devenant des défis stimulants pour les joueurs, mais gratifiant de la même manière lorsqu’ils parviennent à passer une zone, ou un boss compliqué, garantissant un sentiment de satisfaction et d’apprentissage.

Ici, nous vous laissons cinq jeux du genre »souls » qui valent la peine d’être regardés et joués, si vous ne l’avez pas déjà fait.

La montée subite







Lancement en mai 2017, »La montée en puissance » est un jeu de science-fiction au-delà de la formule »Dark Souls ». Le jeu se déroule dans un futur dystopique où les humains sont obligés de se battre contre des drones et des robots améliorés avec des exosuits avancés. Lorsque nous commencerons à jouer, nous pourrons nous rendre compte que dans l’histoire, l’humanité a presque disparu, y compris les ressources vitales pour vivre.

Le jeu propose un gameplay relativement similaire à » Dark Souls » et » Elden Ring », avec un système de mise à niveau d’armure, donnant au joueur différents attributs et capacités pour son propre exosuit. » The Surge » a une suite en 2019, donc si vous aimez son premier épisode, vous pouvez passer directement au prochain épisode.

Cuphead







Si on parle de jeux difficiles, on parle de »Cuphead ». Sorti en 2017, le jeu est basé sur l’ancienne formule des jeux rétro de » courir et tirer », avec des graphismes jamais vus auparavant dans aucun jeu, car il a des modèles entièrement dessinés à la main qui font référence aux classiques des dessins animés des années 60. C’est un jeu rapide dans lequel vous devrez être conscient à tout moment des dangers auxquels vous devez faire face, avec une variété de niveaux et de boss avec leur propre style artistique.

Bien qu’il ne soit pas similaire au genre » Souls », » Cuphead » présente une difficulté élevée que chaque joueur de jeu FromSoftware adorera sans aucun doute, car, bien qu’il ne s’agisse pas de batailles d’action, affronter des boss dans des environnements de plate-forme, c’est certainement un expérience. C’est l’un des jeux que vous devez essayer si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, car beaucoup les considèrent comme l’un des classiques modernes, qui peuvent être joués encore et encore sans s’ennuyer.

obus mortel







Créé en 2021, « Coquille mortelle » Cela nous donne la possibilité d’avoir les corps de plusieurs guerriers, de pouvoir choisir celui qui nous convient le mieux avec différentes compétences, armes et histoire. Il a un gameplay similaire à » Elden Ring », cependant, il a une nouvelle implémentation qui teste l’expérience des joueurs, révélant des améliorations aux différents objets que vous trouvez dans le jeu au fur et à mesure que vous les utilisez.

Par exemple, avec un objet qui soigne le joueur, après un certain temps, l’objet peut accorder un bonus de santé supplémentaire à mesure que le joueur augmente son utilisation.

Chevalier creux







»Hollow Knight » comme »Cuphead » est un jeu de plateforme qui mélange l’action en temps réel similaire aux âmes. Le jeu se distingue par sa courbe de difficulté unique qui amènera tous les joueurs à apprendre à utiliser leurs compétences plus longtemps ils continueront à jouer. S’inspirant des jeux du genre metroidmania, des jeux 2D à glissement latéral avec différentes salles interconnectées, il offre aux joueurs des environnements fascinants avec une bonne conception de niveau.

Doté d’un style d’art visuel époustouflant et d’une bande sonore stellaire, le jeu est une expérience extrêmement agréable avec de la place pour plusieurs rediffusions. Il offre un grand défi et avec sa large gamme de contenu approfondi, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour l’essayer. « Chevalier creux ».

Transmis par le sang







Si vous avez aimé »Elden Ring », le jeu qui convient le mieux à une expérience similaire est probablement » Transmis par le sang ». Étant un autre jeu développé par FromSoftware, le jeu exclusif PlayStation se concentre sur un gameplay agressif, situé dans un fantasme victorien qui vous donne l’impression d’être dans une histoire de chasse aux démons. Avec la même société à la barre, » Bloodborne » joue de la même manière, avec une large sélection d’armes uniques de différents types.

Cependant, les armes du jeu ont leur propre fonctionnalité unique et peuvent basculer entre deux formes pour attaquer selon différents schémas. Un jeu agressif et une réflexion rapide sont primordiaux dans ce jeu, et les styles de jeu défensifs en souffrent souvent.

Bien qu’il ne soit actuellement disponible que pour PlayStation 4, il a été dit que FromSoftware prévoyait déjà un remaster pour le jeu. PlayStation 5mais nous devrons attendre qu’il soit officiellement publié.