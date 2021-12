Elden Ring : 3 raisons pour lesquelles j’attends la sortie avec impatience !

Il y avait des rumeurs et des fuites, il y avait des spéculations folles et tout le monde attendait avec impatience d’enfin obtenir quelque chose d’officiel de DeLogiciel et Bandai Namco écouter. On parle bien sûr de Ancien anneau, la nouvelle partie de l’infâme Jeux Soulsborne. Ce n’est pas pour rien que le titre a remporté la catégorie « Jeu le plus attendu » aux Game Awards 2021.

Au 25 février 2022 le moment est enfin venu et le pays intermédiaire ouvre ses portes sur le Xbox One, Xbox série X/S, Playstation 4, PlayStation 5 et PC. Comme beaucoup d’entre vous, j’attends la sortie avec impatience et c’est pourquoi je veux trois raisons partager avec vous pourquoi j’attends tellement « Elden Ring » avec impatience.

1. Le monde de jeu ouvert d’Elden Ring

Une nouveauté vous attend dans l’histoire des travaux de FromSoftware : Un monde de jeu ouvert. Dans les parties précédentes, les différentes zones sont reliées les unes aux autres et peuvent également être atteintes sans temps de chargement si vous êtes à pied. Yharnam & Co, cependant, ont été conçus pour être tubulaires plutôt qu’ouverts.

Au lieu de parcourir le monde à votre guise, les jeux vous guident à travers un système en réseau. Parfois, vous avez toujours le choix de l’endroit où vous voulez aller ensuite – mais avec « Elden Ring », cela dépend généralement de vous.

© Du logiciel / Bandai Namco

Cela donne à l’ensemble un tension spéciale. Il peut arriver que vous vous promeniez accidentellement dans une zone destinée à une date ultérieure, puis que vous deviez d’abord traîner vos blessures vers un autre endroit. Cela rend l’exploration encore plus amusante dans l’ensemble. Vous pouvez voir que les concepts de monde ouvert fonctionnent bien dans d’autres jeux tels que Horizon Zéro Aube ou Zelda : le souffle de la nature.

2. Un cadre éprouvé, mais nouveau

Contrairement aux influences gothiques de Transmis par le sang ou le Japon historique en Sekiro le réglage de « Elden Ring » est similaire à celui du Trilogie Dark Souls: Un monde sombre et fantastique rempli de chevaliers, de dragons et de châteaux. Avec la nouvelle version, vous pouvez vous attendre à un monde fantastique au sens plus classique, dont la création n’est autre que George RR Martin était impliqué.

la Auteur de « Game of Thrones » aidé à concevoir le concept, qui devrait plaire particulièrement aux fans de livres et d’adaptations de séries. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une histoire simple, car ce n’est pas pour rien que le jeu est surnommé « Dark Souls 4 » par certains fans et journalistes de jeux.

© Du logiciel / Bandai Namco

Du Test de réseau Le mois dernier, on ne savait pas encore comment s’exprimait l’implication de Martin dans le jeu. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, je suis curieux de voir comment le influences soul traditionnelles avec la nouvelle signature mettre ensemble. Je suis sûr que l’histoire et le décor apporteront leur propre charme malgré la similitude avec les prédécesseurs.

3. La période de sécheresse est enfin terminée !

Il y en a beaucoup et surtout de très bonnes Des jeux comme des âmesqui sont basés sur le concept FromSoftware et ont leurs propres caractéristiques spéciales. Il s’agit par exemple Ashen, Nioh ou Hollow Knight. Depuis la sortie de « Sekiro » en mars 2019, cependant, il n’y a plus eu de nouvelles œuvres du studio de développement japonais lui-même.

Aussi le remake de Âmes de démonCe qui n’était auparavant disponible que pour la PS3 est sur le marché depuis plus d’un an. Pas étonnant que les fans s’agitent et aspirent à nouveau à l’écran « Tu es mort ».

© Du logiciel / Bandai Namco

Bientôt, il sera enfin temps à nouveaupour dépoussiérer vos épées à deux mains, retrouver le rythme des combats de boss et augmenter votre tolérance à la frustration. « Elden Ring » ne sera probablement en rien inférieur à ses prédécesseurs en termes de difficulté et ne vous pardonnera aucune erreur.

Qui a besoin d’une soirée détendue quand on peut se laisser tourmenter par un jeu ?

Tout simplement unique : la sensation des titres Soulsborne

Mais maintenant encore une fois sans ironie : le sentiment de se manœuvrer à travers un jeu Soulsborne est vraiment unique. Même si ma propre impatience me désespère parfois et qu’un boss du DLC « Bloodborne » me hante dans mes cauchemars à ce jour, c’est tout un sensation spéciale – et, si vous l’avez fait, très gratifiant.

À un moment donné, vous aspirez à plus et je suis optimiste que « Elden Ring » fera exactement ce que les fans espèrent : un RPG d’action difficile dans un monde fantastique et ouvert qui perpétue l’essence de FromSoftware de la meilleure manière.

© Du logiciel / Bandai Namco

Il reste maintenant jusqu’à fin février deux possibilités: Soit vous imprégnez toutes les informations que vous obtenez comme une éponge, soit vous lancez un slalom pour éviter les spoilers potentiels.

A quels domaines, adversaires et boss peut-on s’attendre ? Comment pouvez-vous combattre depuis la monture ? Et à quelle vitesse est-ce que je m’implique dans un combat qui me fait douter de toutes mes compétences ? Heureusement, nous n’avons pas à attendre plus longtemps. En tout cas, j’ai vraiment hâte.