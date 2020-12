Elcamino et 38 Spesh abandonnent les « Psaumes sacrés »

El Camino et 38 Spesh ont exercé des pressions toute l’année en tant que collaborateurs et artistes solo. Maintenant, ils sont revenus ensemble pour leur dernière offre, Psaumes sacrés. Servant de leur suivi à La prière du martyr, le nouveau projet de Camino and Spesh comprend huit chansons au total sans aucune fonctionnalité d’invité. C’est une autre offre dense qui met en valeur leur chimie puissante, reprenant là où ils l’ont laissée La prière du martyr.

La dernière offre vient après une année prolifique des deux artistes. Camino a lancé plus de cinq projets cette année, tandis que 38 Spesh a pratiquement abandonné un projet par mois en moyenne au cours de 2020.

Il semble qu’ils n’aient pas l’intention de ralentir en 2021. Découvrez le dernier projet d’Elcamino et 38 Spesh ci-dessous et sonnez dans les commentaires avec votre chanson préférée.