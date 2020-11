El Son: A Wild West Tale date de sortie révélée sur PC et Stadia

Ce jeu vidéo indépendant inspiré du genre occidental arrivera sur consoles plus tard

L’un des jeux vidéo de la scène indépendante qui a reçu des critiques très positives de la presse en 2019 était Le fils: un conte du Far West. Cette œuvre clairement influencée par les films du genre spaghettis occidentaux est développé par Studios Honig, et il y a à peine quelques heures, l’éditeur HandyGames a révélé sa date de première le PC Oui Stades.

Dans Le fils, les joueurs trouveront un titre furtif situé dans le Far West et dans lequel ils doivent contrôler un garçon de six ans recherche désespérément sa mère disparue. Le gameplay se distingue par le absence de violence, qui n’est que légèrement représentée à travers les jeux et les singeries du nourrisson.

Utiliser les restes de la scène sera vital pour réussir à passer inaperçu parmi les bandits et autres acolytes qui peuplent les déserts et les camps du vieil ouest, et à plusieurs reprises, il y en aura puzzles intégrés dans l’environnement lui-même. Pour célébrer l’annonce de sa date de lancement, la société a publié un nouvelle bande-annonce, que nous vous laissons juste au-dessus.

Le fils: un conte du Far West Il sera mis en vente le lendemain 3 décembre tant pour PC (via Steam et GOG) ainsi que pour Google Stadia. Le jeu est également en développement pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais pour le moment, tout semble indiquer qu’ils ne seront publiés que l’année prochaine.

