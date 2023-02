El Rincón, le palais de « La promesse » que Tamara Falcó vend 7 millions d’euros

Tamara Falcó a mis en vente El Rincónun palais du XIXe siècle devenu l’un des lieux de « La promesse »la Série espagnole de La 1 qui mène la préférence du public chaque semaine. La mondaine aurait l’intention d’obtenir 7 millions d’euros pour la propriété ayant appartenu à sa famille en héritage au fil des années. Avant, la fille d’Isabel Preysler et de Carlos Falcó épousera Íñigo Onieva à cet endroit.

L’infidélité de l’homme d’affaires en 2022 a été pardonné pour Marquise de Griñónqui a décidé de consolider leur amour en 2023, avec une grande fête en Le coinaccompagnés d’invités de luxe et d’une cérémonie tirée des feuilletons ou des films les plus salariés.

Finie la vidéo où l’on voit l’homme d’affaires embrasser le mannequin brésilien Marina Théiss dans le festival de musique homme brûlant, entraînant l’annulation du mariage le lendemain de son annonce. Cependant, maintenant, le couple a décidé de se donner une nouvelle opportunité en marchant sur l’autel.

Selon Semana, outre les nouvelles selon lesquelles El Rincón accueillera les jeunes mariés et les futurs épouxon savait aussi que Falcó est déterminé à vendre la propriété pour une grosse somme d’argent et ici, nous vous en disons plus sur ce qui se cache derrière la décision de la célébrité espagnole.

« La promesse » a été enregistrée au Palais El Rincón (Photo : Armando Rivera / Google)

POURQUOI TAMARA FALCÓ VEND-ELLE LE COIN ?

Tamara Falcó vendrait El Rincón pour 7 millions d’euros car la conservation du palais implique beaucoup d’investissement de temps et d’argent, selon les informations de Semana. La marquise, avec son frère Manoloils ont acheté les parties du reste de leurs frères lorsque la propriété a été remise en héritage et maintenant ils cherchent à dire au revoir pour toujours à l’endroit situé dans la ville de village de cendresà Madrid.

El Rincón est une construction qui a 123 hectares. Dans ses installations, qui datent du XIXe siècle, 30 chambres ont été dénombrées. L’histoire espagnole indique qu’il a été construit en 1892 sur ordre du duc de Santoña, Juan Manuel de Manzanedo et González. Des rois comme Alfonso XIII et Felipe VI sont passés par son appartement.

C’était un cadre historique et, depuis quelques années, il est loué pour la production de films et de séries télévisées. Le dernier qui s’est démarqué, par exemple, a été « La promesse »l’une des séries les plus réussies de 2023 diffusée par La 1.

Le casting de « The Promise » devant El Rincón (Photo: RTVE)

QUAND TAMARA FALCÓ ET ÏÑIGO ONIEVA SE MARIERONT-ILS ?

Tamara Falcó et Íñigo Onieva se marient à El Rincón le 17 juin 2023. La famille et les amis les plus proches du couple arriveront au palais pour voir la confirmation du couple dans l’espace où Julio José Iglesias et Charisse Verhaert se sont mariés auparavant.