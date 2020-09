El Pueblo: la saison 3 sera un redémarrage avec de nouveaux (et anciens) personnages

Le village a tellement brillé Vidéo Amazon Prime (où leurs deux premières saisons complètes sont déjà disponibles) comme dans Telecinco, et c’est la raison pour laquelle Mediaset Espagne confirmé si vite qu’il y aurait une troisième saison. Mais ceux qui ont vu le dernier chapitre disponible sur la plateforme diffusion, ils auront réalisé que les parcelles elles-mêmes sont fermées. Il y a donc deux possibilités: en ouvrir de nouvelles avec les mêmes personnages, ou bien révolutionner la fiction avec de nouveaux personnages. Ce dernier est ce qu’il fera Alberto Caballero, votre créateur.

Comme vous l’avez peut-être appris FormulaTV en exclusivité, El Pueblo subira un redémarrage avec sa troisième saison intégrant de nouveaux “ citadins ” ils devront déménager Peñafría et où coexistera avec d’anciens personnages (On parle de conserver les rôles que le public a le plus appréciés). Les habitants d’origine du village, ainsi que certains de ceux qui venaient de la grande ville, resteront dans la série. Cette tactique n’est pas nouvelle, et nous l’avons déjà vue à plusieurs reprises dans The Looming (y compris le changement de lieu qui sera vécu dans sa treizième saison).

Maintenant, il va falloir attendre longtemps pour voir ce que ce redémarrage inattendu a lieu, car jusqu’en 2021, et si la pandémie le permet, le tournage ne commencera pas à partir de la troisième saison. Pendant ce temps, vous pouvez voir les deux premiers dans Vidéo Amazon Prime, ou si vous n’avez pas accès à ce service, attendez la première du second Telecinco à l’automne prochain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂