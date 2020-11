« El Netflix de Canal Sur »: la région autonome andalouse lancera en 2021 une plateforme avec toute sa programmation et ses archives

Juande Mellado, directeur de RTVA, a annoncé dans une interview au journal ‘ABC’ que Parmi les prochains projets de l’entité andalouse est de donner accès au public à l’immense patrimoine audiovisuel que la chaîne soutient. Il arrivera au premier trimestre 2021, et ce sera une plateforme grand public à la demande, qu’il appelle le Netflix de Canal Sur « et » où nous allons mettre toute la programmation et toutes les archives audiovisuelles « . Parallèlement, Canal Sur entend ouvrir un plateforme de podcast pour héberger le bras radio de la chaîne.

Il y a 31 ans d’histoire audiovisuelle andalouse qui imprégneront la plateforme, et le but est de la rendre disponible à tous les téléspectateurs. C’est le début d’une rénovation technologique dans laquelle Mellado affirme que huit millions d’euros seront investis: « Quatre studios de radio dans les centres territoriaux seront rénovés, le centre de production de Malaga va se préparer pour pouvoir diffuser en haute définition, de nouveaux équipements ont été achetés et dans le budget 2021, 3,5 millions d’euros » sont alloués à cette rénovation.

De nouvelles voies contre la critique

L’autre volet dans lequel Canal Sur veut se retourner est la politique qui a suscité tant de critiques dans l’embauche de sociétés de production, et en raison de l’accusation de manipulation de l’information en faveur du parti populaire. Dans ce sens, Mellado déclare sans ambages que « les programmes d’information sont pluriels. Il est vrai que des erreurs ont été commises., comme avec l’arrêt Gürtel, mais à partir de là pour manipuler … «Le manque d’information sur le jugement dans certains bulletins d’information de la chaîne est dû, dit-il, à une« faute professionnelle journalistique ».

Les autres accusations de peu de transparence dans le recrutement des producteurs pour leurs propres programmes qui ont atteint les chaînes ces derniers moisIl résoudra le problème avec la création de trois marques: Andalucía Produce, Andalucía Es Música et Andalucía De Cine. Dans le premier cas, plusieurs projets de la chaîne seront mis en adjudication publique, dont un prime time pour les samedis. Les deux autres marques comprendront la musique des airs et des spectacles utilisés sur la chaîne et la production cinématographique.