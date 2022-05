El Marginal, saison 5 : l’inhabituelle erreur de continuité dans la série Netflix

in

The Marginal a pris fin avec la cinquième saison sur Netflix, mais le public ne lui a pas pardonné une erreur de continuité dans l’une de ses premières scènes.

©NetflixThe Marginal, saison 5 : l’inhabituelle erreur de continuité dans la série Netflix.

Une semaine s’est écoulée depuis la première de la cinquième et dernière saison de La frange sur le service de streaming Netflix, clôturant l’histoire de la série qui a débuté sur Public TV en 2016 et qui a captivé le public de manière remarquable. Après la fin, les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux, mais un utilisateur de TikTok a trouvé une erreur qu’il a qualifiée d’inhabituelle dans l’une de ses scènes. Ne le manquez pas!

Après les événements développés dans le quatrième volet, les six nouveaux épisodes sont temporairement localisés trois ans après l’évasion de Diosito et Pastor, qui a de nouveau été capturé. L’un doit continuer à faire face aux conséquences de ses actes derrière les barreaux de Puente Viejo, tandis que l’autre essaie de trouver sa place dans la liberté. De son côté, Mario Borges et sa bande s’apprêtent à régler leurs comptes avec le Sub-21, sous l’œil attentif du nouveau directeur de l’institution, Sergio Antín.

+L’erreur de continuité dans El Marginal 5

Parallèlement aux affrontements connus, la figure de Bardejoué par Ariel Staltari, avec qui nous avons parlé dans spoilers. Ce personnage prend une nouvelle position plus conflictuelle car il ne se sent pas à l’aise avec les Borges et maintient une union avec médinale chef du pavillon religieux à l’intérieur de Puente Viejo, qui exécute une sorte de rituel pour « libérer les prisonniers de leurs péchés » dans une de ses scènes. Il y a eu une erreur de continuité !

L’utilisateur de TikTok @marcosjulian0 a posté une vidéo du début de l’épisode 2 de la dernière saison de La frangedans lequel Médine effectue la cérémonie en tenant un cigare à la main. Dans la scène, on voit clairement que le cigare passe de la main droite à gauche dans différents plans, tandis que le dialogue du personnage se poursuitc’est donc un échec dans sa poursuite.

Dans la publication, le tiktoker critique la production argentine pour cette erreur, mais elle est assez courante dans le contenu en général, tant national, de la région latino-américaine ou d’Hollywood. L’un des plus mémorables à la télévision ces dernières années est le verre de café dans une scène de Le Trône de Fer ou historique comme le reflet des caméramans dans la maison de Mia Wallace dans Pulp Fiction.

