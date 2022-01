« El marginal » : la saison 5, sera-t-elle la dernière de la série Netflix argentine ?

La cinquième saison de « la frange» a été confirmé en août 2019 par Sebastián Ortega, créateur de la série télévisée argentine Publica y Netflix. En fait, le quatrième volet a ouvert la voie aux nouveaux épisodes, mais sera-t-il le dernier ou y aura-t-il une sixième saison ?

Les enregistrements des nouveaux chapitres du drame de la prison avec Nicolás Furtado, Claudio Rissi et Juan Minujín ont eu lieu dans une ancienne usine textile du quartier d’Almagro, où la prison de Puente Viejo a été construite et où des protocoles rigoureux ont été élaborés pour éviter la contagion du coronavirus.

Les deuxième et troisième tranches de « la frange » étaient des préquelles de la première saison, tandis que la quatrième a finalement repris l’histoire après le transfert des Borges et de leurs alliés à Puente Viejo, donc le prochain lot d’épisodes suivra les protagonistes après leur tentative d’évasion, mais sera-ce la finale ?

Diosito et Pastor s’échappent de Puente Viejo à la fin de la quatrième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

LA SAISON 5 SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DE « EL MARGINAL » ?

Pablo Culell, producteur général d’Underground, a non seulement confirmé que l’enregistrement du cinquième volet était terminé en 2021, il a également révélé qu’il pourrait arriver plus tôt que prévu et serait le dernier. « Je pense que ça va arriver cette année et je pense que ça va être la grande finale de la frange», a-t-il anticipé sur CN5.

En revanche, en juin 2021, Juan Minujin, qui joue Miguel Palacios/Pastor a posté une photo sur son compte Instagram qui ressemblait à un adieu. À cet égard, l’acteur et réalisateur argentin de 46 ans a déclaré dans une interview avec Clarín :

« Et… on ne sait jamais. Oui, un petit cycle est fermé qui me semble très louable et nous en sommes tous très fiers, je ne sais pas s’il y a eu une série argentine avant qui pourrait faire 5 saisons, avec le retentissement mondial que cela a eu. Donc, en ce sens, il me semble qu’un cycle est bouclé. Que se passe-t-il ensuite, heureusement, maintenant nous n’en avons aucune idée. Cette saison pourra être vue dans 200 pays, pour des millions de personnes. Nous recevons des messages d’endroits éloignés…”

En outre, Nicolas Furtado (Diosito) a partagé une histoire avec Guillermo Núñez, l’assistant d’art de fiction à Netflix, qui suggérait la fin d’une étape. « six ans c’est rien», a-t-il écrit avant de publier une longue déclaration dans laquelle il laissait entendre que le projet se terminait.

En effet, lors d’une conversation avec La Nación, il a assuré que la cinquième saison marquera la fin de « la frange”. « La cinquième saison est tout autre chose. Et c’est le dernier. Ça vient très intéressant», a-t-il indiqué.