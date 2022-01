« El marginal » : Dalma, la fille de Diego Armando Maradona qui apparaît dans la saison 4

Avant la première de la quatrième saison de « la frange« On parlait déjà de la participation de Dalma Maradona, la fille de Claudia Villafañe et de Diego Armando Maradona, mais on ne savait pas grand-chose de son personnage et de l’impact qu’il aurait sur l’histoire des frères Borges, Mario et Diosito.

Les acteurs qui faisaient partie des quatrième et cinquième volets de la série argentine de Télévision publique Oui Netflix Ils ont signé un accord de confidentialité, par conséquent, ils ne pouvaient pas révéler de détails sur l’intrigue et ils ne pouvaient pas non plus partager des photos ou des vidéos des coulisses sur leurs réseaux sociaux, il n’y avait donc pas beaucoup d’informations concernant le rôle de la fille des Dix.

Dalma Maradona Il a commencé sa carrière en 1997, à l’âge de neuf ans, dans la série télévisée pour enfants « Cebollitas », en plus, il est apparu dans « Hôpital public », « Marié avec des enfants », « Mon problème avec les femmes », entre autres productions, mais ¿ qui est dans la quatrième saison de « la frange” ?

Ana, Mario et Diosito dans une voiture peu avant le drame (Photo : El marginal/ Netflix)

DALMA MARADONA DANS LA SAISON 4 DE « EL MARGINAL »

La fille de Diego Armando Maradona apparaît dans les cinquième et sixième épisodes de la quatrième saison de « la frange » comme Ana. La première fois, sur une photographie que Sergio Antín a trouvée dans le dossier de Mario Borges. Sur l’image, elle porte un ventre de grossesse et est accompagnée du frère aîné de Diosito.

La deuxième fois est le protagoniste d’un flashback qui révèle le grand secret de Mario. En décembre 1989, Mario tente de convaincre Ana, sa compagne et mère de son fils, de commettre un autre braquage, mais elle refuse en raison du grand tumulte dans la ville.

Cependant, avec la promesse que ce serait le dernier coup, il accepte et attend près de la voiture pendant que Mario vole une loterie. Bien qu’ils parviennent à s’enfuir avec le butin, le propriétaire de l’établissement sort avec une arme à feu et tire plusieurs coups de feu. L’un d’eux frappe Ana et cause sa mort.

Mario essaie d’aider son partenaire, mais la police l’arrête et il est reconnu coupable de vol à main armée. Quelque temps plus tard, lorsque sa mère lui rend visite en prison, avec le petit Diosito, Borges lui demande de ne pas ramener l’enfant et de ne jamais révéler qu’il est en fait son fils et qu’il a en quelque sorte causé la mort d’Ana.