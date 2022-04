El Marginal : c’est l’ordre chronologique de toutes les saisons

in

El Marginal touche à sa fin et avant la première de la dernière saison sur Netflix, nous vous apportons l’ordre chronologique de toute l’histoire afin que vous ne manquiez aucun détail.

©NetflixLe Marginal : C’est l’ordre chronologique de toutes les saisons.

Il manque de moins en moins pour la première de la cinquième et dernière saison de La frangeune série argentine qui a connu un démarrage discret lors de sa première apparition en 2016, mais une fois arrivée au catalogue du service de streaming Netflix connu une grande croissance de popularité. Dans les quatre épisodes présentés, son histoire n’est pas racontée de manière linéaire, mais Si vous voulez le voir chronologiquement, ici nous vous dirons comment le faire.

Dans ses quatre saisons publiées jusqu’à présent, nous trouvons différents acteurs, mais les principaux seront toujours Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Martina Gusmán, Abel Ayala, Daniel Pacheco, Marcelo Peralta, Jorge Lorenzo et Ana Garibaldi, entre autres. Les prochains épisodes continueront les événements à l’intérieur et à l’extérieur de la prison de Puente Viejo avec de nombreux comptes à régler.

+Comment voir El Marginal dans l’ordre chronologique ?

Si vous voulez regarder la série chronologiquement, ce que vous devriez faire est de commencer par la saison 2. Ce lot de chapitres montre les frères Borges, Mario et Diosito, arrivant à la prison de San Onofre. Ils se retrouvent impliqués dans une guerre contre « El Sapo » Quiroga, qui a plus de pouvoir qu’eux. Les Borges font alliance avec « El Doc », un médecin enfermé pour un crime qu’il n’a pas commis, ce qui sera la clé de leur survie.

Poursuivant l’histoire, la prochaine étape est de regarder la saison 3, situé deux ans après les événements de la tranche précédente. Les Borges se consolident avec le pouvoir de San Onofre et ont pour tâche de protéger Cristian Pardo, le fils d’un homme d’affaires qui vient d’arriver comme stagiaire. Les jeunes du Sub 21 tentent de les détrôner, avec l’aide d’Oliverio Bruno et Pantera.

Le puzzle de la série commence à commander maintenant avec la saison 1, où Miguel Palacios entre en action, entrant à San Onofre sous l’identité de Pastor avec pour mission de retrouver la fille d’un juge qui a été kidnappée par une bande de prisonniers dirigée par les Borges. Au terme de son travail, ce personnage est trahi et se retrouve mêlé à des situations difficiles, mais il aura une liaison amoureuse avec Emma Molinari, l’assistante sociale de l’établissement.

Finalement, devrait continuer avec la saison 4 et ainsi il sera complété La frange chronologiquement. Après ce qui s’est passé à San Onofre, les destins de Pastor, Mario Borges et Diosito se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo, où ils continueront avec d’anciens affrontements, ajoutés à certains membres du Sub 21. La saison 5, qui marquera la fin de l’histoire, sera disponible sur Netflix à partir du 4 mai.

