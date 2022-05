« El marginal 5 »: quand il ouvre et comment regarder les épisodes de la cinquième saison

Après une quatrième finale de saison qui en a laissé beaucoup bouche bée, les fans de la série argentine de Netflix, « La frange » Ils ont déjà commencé le compte à rebours pour voir les nouveaux chapitres qui sortiront cette semaine, qui représentent également les derniers qui seront vus car maintenant la fin de l’histoire sera connue.

PLUS D’INFORMATIONS: 5 grandes révélations de la bande-annonce de la saison 5 de « The Marginal »

Si vous êtes l’un des adeptes de cette intrigue et que vous voulez déjà voir la fin, il est important que vous connaissiez toutes les informations avant la première, que nous vous présenterons dans cette note détaillée avec quel oui ou oui vous devriez connaître. Prenez du papier, un crayon et programmez votre agent pour le marathon.

Trois ans plus tard, ‘Diosito’ est toujours libre à la recherche de qui il est vraiment (Photo : Netflix)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « EL MARGINAL 5 » ?

Netflix prépare déjà le grand début de la cinquième saison de « El marginal », puisque le jour choisi pour l’activer sur sa plateforme de streaming est le mercredi 4 mai pour tout le monde.

Dans Amérique latinela première de la série argentine est prévue tôt le matin, nous vous laissons donc également l’heure précise pour voir les nouveaux et derniers épisodes, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Argentine : 04h00

Mexique : 02h00

Colombie : 02h00

Pérou : 02h00

Équateur : 2 h 00

Chili : 03h00

Bolivie : 03h00

Paraguay : 03h00

Uruguay : 04h00

Vénézuela : 03h00

Espagne : 9h00

COMMENT VOIR « EL MARGINAL 5 » EN LIGNE ?

Les chapitres de la dernière saison de « El marginal » sont à voir en ligne sur la plateforme de streaming Netflix à partir de ce mercredi 4 mai.

DE QUOI PARLE LA CINQUIÈME SAISON DE « EL MARGINAL » ?

La série argentine « El marginal » s’achève dans cette cinquième saison, on s’attend donc à ce que le sort final de « Diosito », Mario Borges et Pastor et leur incursion dans la prison de Puente Viejo soient connus. C’est pourquoi les fans de la production se rongent les ongles en attendant de connaître le dénouement.

À l’heure actuelle, on sait que la production a fait un saut de trois ans dans le temps pour présenter la partie finale et ‘Diosito’ est toujours sorti de prison après son évasion et cherche à en savoir plus sur lui-même, bien qu’il reste seul. D’autre part, Pastor a écrit un livre, devenant la voix de ceux qui restent anonymes.

En plus de ce qui a déjà été mentionné ci-dessus, nous vous présentons le synopsis officiel de la dernière saison de « El marginal »:

Pastor et Diosito, séparés après l’évasion frustrée, font face à de nouveaux dangers et défis pour survivre. L’un a été enfermé, l’autre cherche une place hors les murs, tous deux vont devoir faire face aux conséquences de leurs actes et réparer les dégâts du passé. Pendant ce temps, à l’intérieur de Puente Viejo, les conflits de pouvoir s’intensifient. Borges, James et Bardo, face à César et au Sub21, se dirigent vers un bilan brutal. Le tout sous l’œil attentif du « renouvelé ».

BANDE-ANNONCE POUR LA CINQUIÈME SAISON DE « EL MARGINAL »