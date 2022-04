‘El Marginal 5’ a déjà une bande-annonce et une date de sortie sur Netflix : tous les détails

‘La frange’ était l’une des séries argentines les plus réussies ces derniers temps dans Netflix Et maintenant, l’histoire passionnante de Pastor, les Borges et Antín touche à sa fin. Après la fin du quatrième volet sorti le 19 janvier de cette année, on pourrait dire que cet opus semblait s’achever et ensuite nous vous dirons de quoi va parler ce cinquième volet.

Qu’attend-on de la cinquième partie de ‘El Marginal’ ?

Synopsis officiel

« Pastor et Diosito, séparés après l’évasion frustrée, font face à de nouveaux dangers et défis pour survivre. L’un a été enfermé, l’autre cherche une place hors les murs, tous deux vont devoir faire face aux conséquences de leurs actes et réparer les dégâts du passé.

Pendant ce temps, à l’intérieur de Puente Viejo, les disputes pour le pouvoir s’intensifient. Borges, James et Bardo, face à César et au Sub21, se dirigent vers un bilan brutal. Le tout sous l’œil attentif du réalisateur « renouvelé », Sergio Antín ».

Nouveaux membres

A l’histoire s’ajoutera le juge Maria Virginia Pineyro (Maria Leal)qui ne rendra pas la vie facile à Pasteur et Médine (Jorge Prado), chef des Renacidos, un gang de religieux de Puente Viejo, qui s’arrange avec le gang Borges pour percevoir une « dîme » obligatoire auprès des détenus qui effectuent des tâches de travail.

À son tour, le personnage de Luna Lunati (Maite Lanata), que Pastor avait sauvé de la captivité à San Onofre lors de la première saison. Luna est maintenant avocate et sera d’une grande aide pour Pastor.

Qui fait partie du casting ?

Juan Minujín (Pasteur), Nicolás Furtado (Diosito), Claudio Rissi (Borges) et Gerardo Romano (Antín). Avec la participation de : Maite Lanata (Luna), Ariel Staltari (Bardo), Daniel Pacheco (James), Ana Garibaldi (Gladys), Jorge Prado (Medina), Ignacio Quesada (Brian) et Abel Ayala (César). Actrice invitée : Maria Leal.

Quand est la première de ‘El marginal 5?

El marginal, dont la première aura lieu le 4 mai dans le monde entier via Netflix.

Comment s’est passée la quatrième saison ?

Le quatrième épisode commence par l’arrestation de Pastor, après qu’il se soit échappé de San Onofre dans le dernier chapitre de la première saison. L’objectif de ce personnage, porté par Juan Minujinétait de s’enfuir dans un nouveau pays avec Emma (Martina Gusman) et ses deux jeunes enfants, mais les plans ne se sont pas bien passés et une fois enfermé à Puente Viejo, l’enfer de l’enfermement a de nouveau éclipsé toute tentative d’espoir.

Les mauvais traitements, les abus physiques par le nouveau directeur de la prison sont ce que Pastor a vécu dans le quatrième épisode, mais au milieu de cette incertitude, un nouveau plan d’évasion était entre ses mains.

