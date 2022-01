‘El Marginal 4’ : qui sont les nouveaux personnages de cette saison

‘Le Marginal’ recommence à Netflix avec une quatrième saison avec une première mondiale le 19 janvier produite par Underground et Telemundo Streaming Studios. Les stars de la série Juan Minujin, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi et Gerardo Romano, et avec les ajouts de Luis Luque, Rodolfo Ranni, Ariel Staltari.

De quoi parlera la quatrième saison de « El Marginal » ?

Résumé officiel :

Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor (Juan Minujín), Mario Borges (Claudio Rissi) et Diosito (Nicolás Furtado) sont revus dans la prison de Puente Viejo. Les retrouvailles entre Pastor et Diosito raviveront des sentiments forts pour tous les deux.

A cela ce combat s’ajoute César (Abel Ayala), qui y a été muté, et qui est le leader des Sub21. De l’extérieur, Sergio Antín (Gerardo Romano) opérera pour s’emparer du pouvoir de la prison, face à l’actuel directeur. Et Emma Molinari (Martina Gusmán) travaillera pour aider Pastor dans une nouvelle tentative d’évasion dangereuse.

Qui sont les personnages?

Pasteur (Juan Minujín)

L’objectif de Miguel est de fuir le pays avec sa famille, il est arrêté et transféré à la prison de Puente Viejo où son destin le croise à nouveau avec celui de Mario Borges, Diosito et César.

Son objectif est d’être à nouveau libre et de profiter de la vie de personne ordinaire avec Emma, ​​son fils Lucas et la fille d’Emma Micaela. Mais il devra survivre, être malin, calculer chaque mouvement comme un stratège. Un vieux problème du passé revient même concernant une ex, Silvia, la mère de Lucas.

Juan Pablo ‘Diosito’ Borges (Nicolás Furtado)

Diosito arrive à Puente Viejo avec une condamnation à perpétuité et rencontrera à nouveau le pasteur. A son tour, il voudra se venger de l’avoir trompé et de vouloir l’assassiner, il approfondira ses sentiments et ses contradictions. Vos sentiments et vos contradictions vous manqueront.

Avec Borges et le reste de la bande, Diosito arrive à Puente Viejo avec une peine d’emprisonnement à perpétuité. Là, il rencontre à nouveau Pasteur. En même temps qu’il voudra se venger de l’avoir trompé et de vouloir le tuer, il aiguisera ses sentiments et ses contradictions. Assumant la nouvelle réalité, il sera encouragé à s’éloigner de ce qui le blesse et le blesse, en montrant de l’insatisfaction et en essayant de reprendre le contrôle de sa vie.

Emma Molinari (Martina Gusman)

Après l’arrestation de Pastor et son envoi à Puente Viejo après la tentative d’évasion en famille, Emma poursuit sa vocation d’assistante sociale et prendra la responsabilité de leurs enfants.

D’autre part, elle essaie d’aider de l’extérieur et devient l’épouse d’un prisonnier ordinaire, lui rendant visite régulièrement et s’inquiétant pour lui. À son tour, le pasteur ne veut pas l’impliquer dans ce qui se passe dans le Vieux Pont. Cependant, elle cherche à collaborer et à s’inclure dans ses plans et est prête à prendre des risques pour lui.

Mario Borges (Claudio Rissi)

Après la peine à purger la réclusion à perpétuité, Borges entre dans Puente Viejo comme un prisonnier de plus, sans privilèges ni « arrangements » spéciaux. Lui et sa bande devront envisager de repartir de zéro et de reconstruire leur pouvoir à partir de leurs cendres.

Gladys sera votre soutien et celle qui gère votre entreprise de l’extérieur. Dans cette nouvelle saison, vous devez gagner la confiance de Coco et de sa famille, protégés par le réalisateur Galván. Borges devra faire appel à toutes ses capacités pour le « fil » et la stratégie.

Sergio Antín (Gerardo Romano)

Antín aura un nouveau poste de secrétaire de la sécurité pénitentiaire et les prisons du pays ont été laissées à sa charge, grâce à un arrangement politique qui l’a sauvé après l’incendie de San Onofre. Mais, l’instabilité au sein du gouvernement peut compromettre leur désir de tout contrôler. C’est pourquoi il tentera de s’emparer du pouvoir de Puente Viejo, face à Galván, le réalisateur. De plus, il continue d’avoir des comptes en suspens avec Borges.

Coco (Luis Luque)

Il est l’un des prisonniers les plus puissants de Puente Viejo. Il se trouve dans un pavillon VIP avec son gendre Bardo, ses fils Enzo et Caspa et les petites amies de ce dernier, Cielo et Alelí.

Ils dînent tous ensemble, ont des conflits familiaux et des discussions d’affaires. Avec l’arrivée de la bande Borges et Pastor, tout change.

