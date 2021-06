El Marginal 4 : Nico Furtado et Juan Minujín dévoilent des images

Le marginal Il est de retour. Le tournage de la saison 4 est en cours et fait déjà fureur chez les fans qui attendent avec impatience de nouveaux épisodes. Rappelons que la livraison a subi de multiples retards dus à la pandémie de coronavirus. Bien que l’idée était de commencer le tournage au début de l’année dernière, les restrictions sanitaires l’ont empêché et ils n’ont pu commencer le tournage qu’en mars 2021.

Pour le plus grand bonheur des fans, cette étape touche déjà à sa fin, ce qui permet d’imaginer une date de sortie pas trop éloignée. La vérité est que pour réchauffer les moteurs, les acteurs et l’équipe de production ont partagé différentes cartes postales et vidéos des lieux de la série afin que le public puisse être au courant de toute nouvelle.

A cette occasion, ils ont été Nicolás Furtado, Juan Minujín et le directeur Alexandre Ciancio, qui a publié de nouvelles images des coulisses de Le marginal sur leurs comptes Instagram. Ne manquez pas un seul détail ici.

Nouvelles images d’El Maginal 4

Claudio Rissi joue Mario Borges dans El Marginal 4 (Photo: IMDb)



On pourrait dire que Le marginal il n’a pas de structure narrative linéaire. Les saisons ne se produisent pas temporairement comme stipulé dans leur commande. L’histoire racontée dans la première saison se produit après ce qui s’est passé dans la deuxième et la troisième, mais avant, bien sûr, la quatrième.

En ce sens, de même qu’il savait très bien faire Alejandro González Iñárritu à ton appel Trilogie de la mort, la série oblige le spectateur à développer un regard attentif sur tous les événements narrés, afin de ne manquer aucun détail, car tout élément pourrait avoir un lien inattendu avec quelque chose qui a déjà été vu ou raconté à un autre moment.

La quatrième saison se déroule donc quelques mois après la fin du premier opus. C’est-à-dire que son protagoniste Berger (connu sous le nom de Miguel en prison et joué par Juan Minujin) revient pour reprendre son histoire avec les frères Borges, Diosito et Mario, Nicolas Furtado Oui Claudio Rissi respectivement.

Photo : @juanminujin



Les acteurs ont été très actifs sur leurs profils Instagram partageant toutes les nouvelles du tournage. En fait, ce sont eux qui figuraient dans une vidéo de Netflix la nouvelle prison de Vieux pont, où se dérouleront les nouveaux chapitres. Et, dans les dernières heures, ils ont recommencé.

Photo : @negrociancio



Minujín a publié dans une story Instagram une image du tournage dans laquelle il pouvait être vu dans le rôle de Miguel. De son côté, Furtado a opté pour une courte vidéo (avec le thème de Sara Ebe en arrière-plan) de la prison dans laquelle un fourgon de police a été aperçu. Le directeur Alexandre Ciancio Il a également publié une image des coulisses dirigeant les acteurs dans l’une des scènes.

La quatrième saison de Le marginal aura également la participation de Minujín et Furtado, par Rissi, de Martina Guzman, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg et l’incorporation de Rodolfo Ranni. Il n’a toujours pas de date de sortie confirmée, mais il est probable que dans les prochains mois, il y aura des nouvelles de son lancement.