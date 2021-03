« El Internado: Las Cumbres »: les acteurs se sont perdus dans la forêt pendant le tournage

« Le pensionnat: Las Cumbres», Le redémarrage de la populaire série espagnole« El Internado: Laguna Negra », est sorti le 19 février sur Amazon Prime. La série a été coproduite par The Mediapro Studio et Atresmedia Studios, en utilisant différents endroits pour réaliser les enregistrements de chacun des épisodes de la série.

La série se déroule dans une école située à côté d’un ancien monastère, situé dans un endroit inaccessible entre les montagnes, complètement isolé du monde. Les les étudiants sont des jeunes rebelles et gênants qui sont soumis à des mesures disciplinaires extrêmes afin de pouvoir réintégrer la société.

« Le pensionnat: Las Cumbres« Commence par la disparition de Manuel après une tentative d’évasion ratée. Bien que les autorités indiquent qu’il a réussi à s’échapper, Amia insiste sur le fait qu’un homme vêtu d’une robe et d’un masque d’oiseau l’a emmené, donc avec Paul et d’autres amis commencent à enquêter et découvrent le nid de Corbeau, une ancienne secte qui vivait dans la forêt.

La série a eu un grand impact parmi les abonnés qui attendent actuellement le Deuxième Saison. Pendant le tournage, des revers se produisent souvent à la fois pour le casting et l’équipe de production. Continuez à lire et découvrez l’anecdote des acteurs qui se sont perdus dans la forêt.

QUI ÉTAIENT LES ACTEURS PERDUS DANS LA FORÊT?

Pendant le tournage de la série, les acteurs Mine d’El Hammami, Daniel Arias Oui Joël BosquedIls admettent que pendant les 2 mois où ils étaient dans les enregistrements, ils ont beaucoup traversé. Dans une interview pour Europafm, les acteurs ont raconté un peu leurs expériences.

« En deux mois d’enregistrement d’une série, tout se passe »a mentionné Daniel Arias, qui a précisé que se promener dans les bois sans batterie dans le téléphone alors qu’il est sur le point de faire noir n’est pas une bonne idée.

La série a été tournée dans le Monastère d’Iratxe, dans Navarre, Pendant deux mois. «Nous vivions dans une maison autour d’une immense forêt, et un jour, il nous est venu à l’esprit d’aller nous promener avec nos téléphones portables sans batterie. Il faisait nuit « se souvient Daniel, qui assure qu’en peu de temps ils ne savaient plus où ils étaient.

« Ce qui vient ensuite est un film de 4 heures, de moi ayant une crise de panique et Lucas avec un bâton: ‘calme, calme' », compte Daniel. «Lorsqu’ils ont trouvé l’endroit, ils ont vu que nous étions à deux minutes de la maison», prend fin.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DU «STAGE: LES SOMMETS»?

Alors que Élie a un grand sentiment de culpabilité après sa rencontre avec Elvira, Amaia découvre que quelque chose de surnaturel le lie à AgnèsIls ont tous deux des visions des filles sacrifiées. Merci à un indice que Paul trouvé dans sa cellule, Amaia et le reste parvient à trouver le Nid de corbeau.

Vers la fin, le lien entre Lion et Agnès, qui étaient ensemble jusqu’à ce que la jeune femme subisse un accident et perd la mémoire. De plus, il est démontré qu’après avoir été enlevé par l’homme masqué, Manuel Il est apparu dans une pièce blanche, où il a été contraint d’écrire la carte postale pour sa famille, s’est coupé les poignets et a tenté de s’échapper à plusieurs reprises.

Élie Vous pensez avoir découvert ce qui se cache derrière les symptômes de Eric et des autres étudiants du centre et qui en sont les coupables. Cependant, avant de pouvoir rassembler toutes les preuves, il a une discussion avec Mara, le directeur de l’institut, qui le pousse du haut du clocher. La mort Élie déchaîne la colère des élèves, qui provoquent une émeute dans l’internat.

En raison de son bon comportement, Adele avoir la permission d’aller à Paris Au mariage de son oncle, cependant, lorsqu’elle est dans le bus en direction de l’aéroport, elle le regrette et décide de rentrer avec son frère Paul, mais se perd dans les bois, où un homme de la loge des Ravens la retrouve.

Dans le dernier chapitre de « Le pensionnat: Las Cumbres», Inés joue du piano et une trappe sous la cheminée s’ouvre et Paul, Amia, Paix Oui Eric Ils vont à lui Nid de corbeau. Lorsqu’ils arrivent dans la forêt, le directeur les rattrape et les ramène à l’école.

Sur le chemin qu’ils rencontrent Adele, qui dit ça Manuel l’a aidée à s’échapper. Aussi, il dit qu’il a vu Rita, qui semble accroché dans un arbre.

« L’ÉCOLE D’EMBARQUEMENT: LES SOMMETS » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Comme signalé FormulaTV, Études de Buendía Oui Le Studio MediaPro Ils travaillent déjà sur la deuxième saison du redémarrage qui promet des atmosphères dérangeantes, du mystère, du thriller et de plus grandes doses de terreur.

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’informations supplémentaires, il est fort probable que les nouveaux épisodes de « Le pensionnat: Las Cumbres”Se poursuivra après les événements du résultat de la première tranche. Mais on ne peut pas non plus exclure la possibilité d’une sorte d’anthologie dans laquelle chaque année une institution différente est approfondie.

Pour l’instant, on sait que l’équipe de production a déjà commencé le casting pour trouver les nouveaux personnages de l’histoire mettant en vedette un casting de jeunes composé de Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi Oui Francisca Aronsson.

Et pour un casting adulte qui comprend Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán Oui Kándido Uranga.