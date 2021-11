« El Hormiguero » : les invités de la semaine Pablo Motos, du 15 au 18 novembre

Après une semaine internationale, «L’Hormiguero 3.0″, From Antena 3, a programmé une semaine tout aussi intéressante, avec des représentants du monde du cinéma, de la télévision, de la musique et même du sport, prêts à répondre aux questions les plus piquantes de Pablo Motos.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Gerard Piqué a-t-il annulé son interview avec Pablo Motos dans « El Hormiguero » ?

Ensuite, Qui visitera « La fourmilière« Entre le lundi 15 et le jeudi 18 novembre ? La liste complète ci-dessous.

LISTE DES INVITÉS DE « EL HORMIGUERO »

15 NOVEMBRE : VICKY LUENGO ET DAVID VERDAGUER

La semaine commence par la visite des acteurs espagnols Vicky Luengo et David Verdaguer, à l’occasion de la première de « Histoires pour ne pas dormir », le remake de la mythique série d’anthologies d’horreur qui est désormais disponible sur Amazon Prime Video. Le duo joue dans le chapitre intitulé ‘El Doble’.

Luengo est connue pour son travail sur « Mothers. L’amour et la vie « et » Les lois de la thermodynamique « , mais surtout pour avoir récemment joué dans » Riot Control « .

De son côté, Verdaguer a une longue liste de génériques, dont « Verano 1993 » peut être souligné, un film pour lequel il a remporté le Goya en 2018.

16 NOVEMBRE : DANIEL BRÜHL

Mardi ce sera au tour de l’acteur hispano-allemand Daniel Brühl, internationalement reconnu pour sa participation à « Inglorious Bastards » de Quentin Tarantino et pour ses performances dans des productions telles que « Goodbye Lenin ! », « Rush », « Captain America : Civil War » et la série « The alienist ». Cette fois, Brühl fait la promotion de « The next door », la comédie dramatique qu’il met en scène, à l’affiche et qui sortira dans les salles espagnoles le 19 novembre. Comme l’acteur parle parfaitement espagnol, en plus de l’allemand, de l’anglais, du portugais et du français, Motos n’aura besoin d’aucun traducteur pour l’accompagner.

Pablo Motos est prêt à poser les questions appropriées et à s’amuser avec ses invités (Photo: El Hormiguero / Atresmedia)

17 NOVEMBRE : JOAQUÍN SÁNCHEZ

Le footballeur espagnol Joaquin Sanchez arrivera mercredi sur le tournage de « La fourmilière« , Bien que ne pas parler de sa dernière saison au Betis ou de son passage avec l’équipe nationale espagnole, mais de présenter » Joaquín, el novato « , le programme d’interviews qu’il dirigera pour Atresmedia et pour qu’il promette la même confiance en soi qu’il montre dans les champs. Une biosérie de Sanchez est également en cours.

18 NOVEMBRE : DANI MARTIN

La semaine de « La fourmilièrele fermera Dani martin, pour le lancement de « No, no Returned », un album où il rassemble de nouvelles versions des chansons les plus populaires d’El Canto del Loco telles que ‘Volverá’, ‘Son Sueños’, ‘May be’, entre autres. Seul le morceau qui donne son nom à l’album est inédit.

COMMENT VOIR « EL HORMIGUERO 3.0 ?

« El Hormiguero 3.0 » est diffusé du lundi au jeudi par Antena 3 à partir de 21h45 (heure locale).