« El Gallo de Oro »: qui est La Caponera, le personnage de Lucero dans la nouvelle série ViX

étoile brillante revient à la télévision pour faire partie du casting de « El Gallo de Oro », la nouvelle série ViX basée sur le roman du même nom de l’écrivain Juan Rulfo, auquel il a fait référence dans une interview avec « Despierta América ».

Le Mexicain a souligné que la production, qui sera lancée au second semestre 2023, « C’est une histoire originale, évidemment adaptée du livre de Juan Rulfo »en plus de se référer aux défis de la mise en place de l’histoire de plus d’un siècle.

Lucero a un nouveau défi professionnel en tant qu’acteur (Photo: Lucero / Facebook)

LUCERO SOULIGNE SA GRANDE EXPÉRIENCE DANS LE CADRE DE « EL GALLO DE ORO »

Lucero a également commenté le défi de mettre en place une histoire aussi ancienne pour la production, en travaillant dans des lieux complètement réalistes.

« Ce n’est pas facile, c’est compliqué peut-être parce que du coup le temps, il faut très bien gérer tout le décor, tout le thème du décor ou des décors que l’on utilise, où on ne voit pas des murs peints, on voit de vrais scénarios, décors réels »indiqué.

L’artiste a également raconté que « Nous avons passé de nombreuses semaines à San Luis Potosí, nous en avons passé d’autres à Hidalgo également, des lieux fabuleux dans des endroits très particuliers, illustrant ce Mexique de ces années ».

QUI EST LA CAPONERA, LE PERSONNAGE DE LUCERO DANS « EL GALLO DE ORO » ?

Dans « El Gallo de Oro », Lucero incarne La Caponera, chanteuse de foires et porte-bonheur des combats de coqs de Dionisio Pinzón, rôle interprété par José Ron.

Elle, qui s’appelle Bernarda, rencontre Pinzón et finit par changer sa chance pour toujours dans l’histoire, qui compte 10 épisodes et peut être appréciée sur ViX.

Lucero a également avoué que son personnage dans La Caponera est complètement différent d’elle, donc c’était très gratifiant de pouvoir jouer un tel personnage.