El Galán : tous les détails de la série Star+ avec Sebastián Zurita

Étoile Plus

Avec son père Humberto Zurita, Sebastián se lance dans une nouvelle aventure : Le galant. Obtenez tous les détails de la nouvelle série Star+.

© @szuritaoficialSebastian Zurita dans El Galan

Au dernier moment, Sébastien Zurita Il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus importants de l’industrie mexicaine. L’artiste travaille et réussit depuis des années, mais maintenant il en a plus. En fait, sa rage la plus récente est Comment survivre célibataire, qui est disponible sur Prime Video. Mais, maintenant, l’interprète se lance dans un nouveau projet appelé Le galant: TV a changé, il n’a pasqui jouera aux côtés de son père, Humberto Zurita.

Le galant: TV a changé, il n’a pas, arrivera chez Star Plus le 8 juin prochain où Sébastien Zurita se mettra dans la peau du jeune Fabián Delmar, tandis que son père, Humberto, fera la version actuelle. D’ironie et tournée au Mexique, cette série de 12 épisodes mettra l’accent sur le mélange de deux générations : les fans de romans des années 80/90 avec la jeunesse d’aujourd’hui.

Ceci est dû au fait Le galant racontera l’histoire de Fabián Delmar, un ancien acteur qui a su devenir célèbre en tant que protagoniste de la telenovela Tu seras à moi dans les années 90. Ça oui, l’intrigue sera centrée 30 ans après la fureur de la fiction, quand après avoir passé quinze ans en haute mer comme animateur en croisière, il décide de retourner au Mexique pour récupérer son public et conquérir les nouvelles générations .

Cependant, à son retour dans son pays natal, Fabián Delmar constatera que non seulement son infrastructure a changé, mais aussi les goûts de son peuple et il n’est plus tenu en haute estime. Il ne lui sera donc pas facile de se faire une place dans ce nouveau monde. D’autre part, il y a aussi le fait qu’il doit affronter un cadre puissant qui connaît son pire secret et un personnage qui ne sera pas ce qu’il veut.

Sans aucun doute, c’est une série voulant se concentrer sur l’humour ironique de deux mondes qui, maintenant, sont totalement opposés. Créé par Mariano Cohn et Gastón Duprat, Le galant Il est basé sur une idée d’Horacio Convertini. Et, en plus de jouer Humberto Zurita Oui Sébastien Zuritaa également la participation de Darío Ripoll, Dolores Heredia, Sara Maldonado, Patricia Reyes Spíndola, Bárbara Perea, América Valdés, Ana Claudia Talancón et Ernesto Laguardia.

