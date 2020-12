El Dorado: The Golden City Builder annoncé sur PC

PlayWay SA et Gameparic ont annoncé leur nouveau projet El Dorado: le constructeur de la ville d’or. Parallèlement à la nouvelle, une courte bande-annonce et le lancement de la page du magasin Steam.

El Dorado: le constructeur de la ville d’or est un jeu de stratégie économique de construction de villes. Le jeu se déroule en Amérique latine précolombienne, où être riche ne se traduit pas automatiquement par le bonheur. Quiconque met en colère les dieux ressentira sa colère, quel que soit son succès.

Les joueurs devront planifier les extensions de leur ville de manière à devenir la plus prospère économiquement. Cela nécessite une planification urbaine stratégique car les bâtiments peuvent avoir un impact majeur au fur et à mesure que le jeu progresse.

Il y a beaucoup à travailler dans la ville en pleine expansion de GOlden. Les joueurs doivent développer leur ville à travers le réseau de rues, construire des infrastructures de travail, améliorer les interrelations, construire des lieux de culte, ainsi que des sites d’extraction de ressources pour garantir la poursuite de la construction. Les joueurs peuvent s’attendre à de nombreux mécanismes complets trouvés dans les jeux de construction de villes en El Dorado: le constructeur de la ville d’or.

Construire la ville n’est qu’une partie du jeu. Les joueurs doivent gérer les rébellions, les troubles sociaux, les menaces militaires et l’environnement politique en constante évolution. L’environnement géopolitique autour de la ville aura également un impact direct.

Les constructeurs doivent jongler avec de nombreuses parties importantes de leur ville à la fois, mais aussi faire face au pouvoir des partenaires commerciaux et politiques. Construire un réseau diplomatique aidera à dépasser les murs de la ville. L’apport du réseau peut aider ou nuire à la ville en pleine croissance, tandis que la communauté peut également se rebeller si ses besoins ne sont pas satisfaits.

La ville en pleine croissance a de nombreux ennemis, y compris des catastrophes naturelles ainsi que d’autres villes et tribus hostiles. Les joueurs doivent défendre leurs villes, envoyer des patrouilles de reconnaissance pour en savoir plus sur les ennemis, et développer des guerriers et des systèmes de défense.

La tâche la plus fondamentale, mais la plus importante, du jeu est de gagner la faveur des dieux. Avec leurs bonnes grâces, les joueurs peuvent s’étendre librement et étendre leurs frontières. Rendre les dieux heureux n’aura que des avantages positifs, mais signifie également que ceux sur le terrain devront peut-être sacrifier leurs animaux ou même des personnes. Négliger les dieux peut avoir des conséquences dévastatrices.

La page de la boutique Steam est maintenant disponible pour El Dorado: le constructeur de la ville d’or. Les joueurs peuvent ajouter une liste de souhaits au jeu et être averti dès qu’il est disponible ou en savoir plus sur le développement du jeu.

El Dorado: le constructeur de la ville d’or n’a pas encore de date de sortie mais sera lancé sur PC via Steam.