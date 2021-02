« El Chavo del 8 »: tous les métiers exercés par Don Ramón

« El Chavo del 8 » Il nous a laissé des personnages très chers qui ont marqué plusieurs générations. Alors que les enfants du quartier ont volé la vedette avec leurs singeries, les autres habitants, chacun avec une personnalité différente, ont également gagné l’appréciation du public.

L’un d’eux était Don Ramón, un veuf qui est le père de Chilindrina. Il est au chômage et a une dette de 14 mois de loyer auprès de M. Barriga, il essaie donc de l’éviter dès qu’il le voit arriver dans le quartier.

Bien que dans certains épisodes, on le voit donner de l’argent à sa fille pour acheter quelque chose ou aller faire des courses, on ne sait pas où il obtient les pesos., puisqu’un travail formel lui est inconnu et à plusieurs reprises, il a montré un désintérêt pour le travail, ce qui se traduit par des phrases telles que: « Il n’y a pas de mauvais travail, la mauvaise chose est de devoir travailler » ou « Comment penses-tu de me réveiller à 10 heures du matin? ».

Cependant, dans plusieurs chapitres, on l’a vu exercer un métier pour pouvoir survivre et faire avancer sa petite fille. Alors ensuite, nous vous racontons tous les travaux que Don Ramón a fait.

Vendeur de ballons

Dans l’un des épisodes, le père de Chilindrina vend des ballons, ce qui amène Doña Florinda à se moquer de lui. «C’est donc ton excellent travail? En tant qu’avionneur? », Lui dit la mère de Quico, mais il répond que son vrai travail est de« marchand spécialisé d’articles folkloriques pour enfants ».

Vendeur de churros

Dans l’un des chapitres, Don Ramón fait alliance avec Doña Florinda pour qu’elle puisse préparer des churros et il les vend. En fin de compte, il ne peut pas vendre ces bonbons car Chavo, qu’il laisse s’occuper des affaires, mange de tout. Lorsque la mère de Quico lui demande de lui donner l’argent des ventes, il se reproche de les avoir mangés, suscitant l’admiration du «vieux chancluda».

Coiffeur

En l’absence du coiffeur du quartier, Don Ramón vient le remplacer et quand il quitte sa maison pour aller travailler, sa fille ne le croit pas. «Je suis figaro, coiffeur», répond-il à la question de Chilindrina. El Chavo, qui était avec elle, lui demande si elle sait se couper les cheveux auquel il répond: « En vous gâtant apprenez. »

Peintre

Don Ramón parvient à convaincre le señor Barriga de lui pardonner quelques mois de loyer avec main-d’œuvre. «Je peux peindre la finition et les fenêtres de ma maison», dit-il. Quand il commence à peindre en jaune, le père de Ñoño lui dit qu’il n’aime pas ça parce que son quartier aura l’air d’avoir l’hépatite. Au final, lors d’une altercation, presque tout le monde se retrouve avec un visage et un corps en peinture.

Charpentier

Le père de Chilindrina commence à faire des travaux de menuiserie, mais comme toujours, les enfants compliquent tout et lui font rapidement perdre patience.

Cordonnier

Un nouveau métier est exercé par Don Ramón et cette fois est celui de cordonnier, avec lequel il travaille pour les locataires, dont M. Barriga et le professeur Jirafales. Parce qu’il est absent de son travail un moment, Chavo et Quico utilisent ses matériaux et ruinent tout.

Laitier

Maintenant, Don Ramón remplace le vendeur de lait qui est parti en vacances. Lorsqu’il se rend à l’appartement de Dona Florinda en lui disant qu’il est le nouveau laitier, elle se moque de lui en disant: «Il le dit comme s’il s’agissait d’un travail de catégorie», auquel il répond: «Il n’y a pas de travail, le mal c’est devoir travailler. «

Vêtements

Un autre des métiers qu’exerçait Don Ramón était celui d’un marchand de vêtements. Dans cet épisode, lorsqu’il ne supporte pas la présence de Quico et d’El Chavo, il les chasse d’un coup. Plus tard, il frappe accidentellement avec le sac qui portait Chavito, qui pleure. Le père de Chilindrina, en regardant à l’intérieur, trouve une boule de bowling et la lui montre, en plus de lui dire qu’en tant que jeune homme, il était un champion de ce sport.

Plus de métiers

Dans la série télévisée, il a travaillé comme avocat, professeur de musique, boxeur, entraîneur de football, maçon, jardinier, photographe, électricien et de nombreux autres métiers.