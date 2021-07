« El Chavo del 8 »: pourquoi Ramón Valdés a vraiment démissionné

« El Chavo del 8”C’était l’une des fictions les plus célèbres de Roberto Gómez Bolaños. C’était sur les écrans de 1971 à janvier 1980. Si le personnage principal était Chavo, le reste de la distribution a également conquis le cœur des téléspectateurs, c’est le cas de Monsieur Ramon, qui a été joué par le regretté acteur mexicain Ramon Valdès.

Bien que Don Ramón se caractérisait par son caractère explosif et sa mauvaise humeur, il était charismatique et avec un bon cœur, une personnalité qui l’a fait l’un des personnages les plus aimés du programme. C’est pourquoi votre quitter le quartier en 1979 cela a surpris tous les fans.

Pendant de nombreuses années, on a pensé que la démission de Valdés du célèbre programme était due à des malentendus avec « Chespirito » ; Cependant, en août 2020, lors d’une interview avec la chaîne de télévision argentine « El Nueve », Carmen Valdés, fille de l’acteur dont on se souvient, a raconté des détails inédits sur le départ de son père de la production.

POURQUOI RAMÓN VALDÉS A-T-IL ARRÊTÉ ?

En conversation avec le programme argentin, Valdés a commenté que le départ de son père à « El Chavo del 8 » était très triste et « n’aurait jamais dû se produire ». Il a rappelé que parmi tous les participants au programme, il y avait toujours de l’humour et de l’harmonie et qu’ils vivaient même ensemble comme une « belle famille » ; Cependant, tout a changé lorsque Roberto et Florinda ont officialisé leur romance.

« Il existe de nombreuses versions, mais la réalité, pour être honnête avec le public qui aime tant mon père, c’est qu’il y avait une pression dans le groupe. Il y a eu une situation qui s’est un peu compliquée lorsque Florinda a officiellement commencé à sortir avec Roberto. Mon père l’a dit, Florinda a commencé à se poser certaines questions qui ne lui correspondaient pas, comme vouloir diriger les personnages, leur dire quoi faire et ça causait des conflits, honnêtement, car de nombreuses années s’étaient déjà écoulées », a exprimé Carmen Valdés.

La fille de l’acteur dont on se souvient a commenté que L’ingérence de Meza a grandi et cela a endommagé l’environnement, alors son père a décidé qu’il n’allait plus poursuivre le projet.

« Il n’aimait pas beaucoup cette situation de pression et la tension dans laquelle Florinda a commencé à vouloir prendre le relais. Il est entré, pas peu, pas mal. Et c’est alors que mon père a décidé de quitter le programme »a révélé la fille de l’acteur.

Don Ramón a quitté la série en 1979 et peu de temps après son retour, mais la situation n’avait pas changé, il a donc pris la décision finale de ne pas réinterpréter le personnage attachant. La même chose s’est produite avec l’acteur Carlos Villagrán, « Quico », qui a quitté la série.

QU’A FAIT RAMÓN VALDÉS APRÈS AVOIR Démissionné « EL CHAVO DEL 8 » ?

Après son départ de « El Chavo del 8 » en raison de différends avec Florinda Meza, en 1982, Ramón Valdés a accompagné Carlos Villagrán au Venezuela, dans son projet « Fédéral », où il a joué Don Moncho, mais en raison du faible public, Il n’a participé qu’à la première saison de l’émission et retourna au Mexique.

En 1987, il revient à la télévision mexicaine avec son ancien partenaire et grand ami Villagrán en « Ah, quel Kiko ! », reprenant son personnage de Don Ramón. Contrairement à son rôle dans le quartier Chavo, il était désormais gérant d’épicerie, tandis que Kiko était son assistant. Cependant, en raison de problèmes de santé, il a dû quitter le programme.

QUAND RAMN VALDÉS EST-IL MORT ?

Ramón Valdés est décédé le 9 août 1988, à l’âge de 64 ans, en raison d’un cancer de l’estomac, dont il avait été diagnostiqué deux ans plus tôt. Et même s’il était en traitement, il a continué à travailler et à faire des tournées internationales, le Pérou étant le dernier pays qu’il a visité.

Après deux semaines de sédation pour éviter la douleur, il est décédé à l’hôpital Santa Elena de Mexico. Certains de ses compagnons se sont précipités pour terminer leurs tournées pour pouvoir accompagner la famille aux funérailles correspondantes.