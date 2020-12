El Chapulín Colorado, aura-t-il aussi son propre film?

Fans de Roberto Gómez Bolaños ils ont commémoré le 28 novembre une année de plus de son départ. Le souvenir de ‘Chespirito’ est toujours d’actualité, malgré le fait que ses programmes, principalement «El Chavo del 8 » et « Chapulín Colorado», Ils ont arrêté de diffuser sur les chaînes de Televisa après plus de 50 ans.

Toutes les séries créées sous la signature de la famille Gomez Bolaños ils ont cessé d’émettre dans le monde en raison de certains conflits qui existaient avec Televisa. «Bien que triste de la décision, ma famille et moi espérons que Chespirito sera bientôt sur les écrans du monde. Nous continuerons d’insister et je suis sûr que nous réussirons », a écrit Roberto Gómez Fernández, fils du comédien mexicain.

Lorsque le problème est devenu connu, Gomez Fernandez planifiait différents projets pour étendre l’empire de «Chespirito», dont un biopic à propos de son père. La vérité est que ce plan ne s’est pas arrêté, mais maintenant il s’est répandu beaucoup plus, selon une récente interview avec GQ.

Il s’avère qu’ils envisagent de présenter sur grand écran l’un de leurs personnages les plus connus, le Chapulín Colorado. Dans cet article nous détaillerons tout ce que l’on sait sur le projet présenté par Roberto Gomez Fernandez et ce qu’il a dit dans l’interview avec GQ sur les projets futurs des personnages de Chespirito.

LE CHAPULÍN COLORADO AURAIT UN FILM EN DIRECT

El Chapulín Colorado (Photo: Televisa)

Comme vous vous en souvenez, le Chapulín Colorado a eu son premier rôle à la télévision dans Mexique pour la première fois en 1970, à travers le programme « Les super génies de la table carrée » dans Televisa. Au cours des prochaines années, il continuerait à avoir sa propre série sur 1973 plus que 250 apparitions sur son spectacle indépendant et de nombreuses autres apparitions sur les spectacles d’ensemble. Chespirito.

En commémoration de la 50 ans de création de ces personnages, il Groupe Chespirito prépare certains projets pour perpétuer l’héritage qu’ils ont laissé « El Chavo del 8 » et « El Chapulín Colorado». En ce qui concerne le premier, il y aura une série en tant que suite qui continuera l’histoire du quartier des années après ce qui s’est passé à l’origine.

Roberto Gómez Bolaños était de Chapulín Colorado (Photo: Televisa)

D’autre part, le fils de Roberto Gómez Bolaños confirmé à GQ que les portes s’ouvriraient pour un long métrage action en direct du Chapulín Colorado. Il y a quelques années un bande animée du personnage dans 3D, mais le projet n’a pas prospéré comme prévu par le normes de qualité élevées.

« Si vous ne pouvez pas comparer l’animation avec un film de classe mondiale, je préfère ne pas le faire», A commenté Gomez Fernandez sur ce que son père a dit dans la production du film d’animation. Apparemment, ce film d’animation a été mis en pause et ils se sont concentrés sur la production du film d’action en direct.

« Un film en direct est presque le même car le budget est une contrainte monstrueuse. En le faisant dans la vraie vie, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir partager avec un film de super-héros américain qui coûte 20 millions de dollars, mais quelque chose qui a une production de première qualité».

El Chapulín Colorado (Photo: Televisa)

Un autre défi que vous avez mentionné Gomez Fernandez à GQ, est que l’acteur qui incarne le super-héros costume rouge non seulement il doit être clair sur l’héritage du personnage qu’il représente, mais aussi être un acteur avec un large spectre de reconnaissance pour qu’il puisse être vu internationalement et faire de la présentation du personnage quelque chose « brillant».

Pour le moment, il est trop tôt pour avancer quelque chose sur ce projet, puisque les acteurs ou scénaristes participants pour écrire leur histoire n’ont même pas été choisis. Il ne fait aucun doute que ce projet sera soutenu par les fans de Chespirito, bien qu’à son tour ses partisans espèrent que les responsables représentent correctement le personnage qui a fait tant de rire dans le passé.

El Chapulín Colorado et le moment où il a rencontré Chavo del 8 (Photo: Televisa)

VIDÉO RECOMMANDÉE

FIFA 20 a présenté le T-shirt inspiré de Chapulín Colorado

FIFA 20 a présenté le T-shirt inspiré de Chapulín Colorado