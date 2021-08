« El Cartel de los Sapos: El origen »: qui sont les personnages dans la vraie vie

Depuis sa première le 28 juillet 2021, «Le Cartel des Crapauds : L’Origine« S’est positionnée parmi les séries Netflix les plus populaires, entre autres, grâce à l’histoire qu’elle présente. La fiction se concentre sur les frères Villegas, qui ont gravi des échelons dans l’univers criminel grâce à leur grande ruse et leur ingéniosité, jusqu’à ce qu’ils deviennent les propriétaires et les seigneurs de l’empire de la drogue.

De plus, la guerre tous azimuts qu’ils mènent contre d’autres cartels est explorée, tout en montrant l’influence qu’ils ont eue dans les décisions prises par le gouvernement de leur pays. Mais qui étaient vraiment les protagonistes de cette histoire ?

Alors que dans « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Les protagonistes sont Emmanuel Villegas et Leonardo Villegas, dans la vraie vie, Gilberto Rodríguez Orejuela, en compagnie de son frère Miguel Rodríguez Orejuela et José Santacruz Londoño, dans les années 70, ils décident de former » Los Chemas « , un gang criminel qui a commencé la piraterie des terres, l’extorsion et l’enlèvement. Au fil du temps, ils se sont immergés dans le monde de la cocaïne, obtenant de la pâte de coca de pays comme la Bolivie et le Pérou.

Par l’intermédiaire de Santacruz, ils ont contacté Pacho Herrera, un spécialiste du blanchiment d’argent vivant à New York. La DEA les dio el nombre de »Cartel de Cali », debido a la ciudad donde la organización tenía su principal base de operaciones, pero ellos se hacían llamar los ‘Caballeros de Cali’, por sus conexiones con la clase política y económica de Colombie.

Sebastián Osorio et Juan Pablo Urrego incarnent les frères Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)



EMMANUEL VILLEGAS / GILBERTO RODRÍGUEZ OREJUELA

Gilberto Rodriguez Orejuela Il était l’un des dirigeants les plus influents du cartel de Cali et était connu sous le nom de « El Ajedrecista ». Pendant vingt ans, il a été en charge de la gestion de cette organisation, et a gagné le respect de ses subordonnés.

Avant d’être capturé le 9 juin 1995, il a eu cinq partenaires et s’est marié deux fois. Il a été libéré en 2002 lorsque sa peine a été réduite, mais quatre mois plus tard, il a été capturé et extradé vers les États-Unis, où il purgera une peine jusqu’en 2034.

Gilberto Rodriguez Orejuela a été extradé vers les États-Unis (Photo : Police nationale / AFP)

LEONARDO VILLEGAS / MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA

Miguel Rodriguez Orejuela Il était le commandant en second du cartel de Cali et était connu sous le nom de « El Señor ». De plus, il se caractérisait par son traitement amical et par sa facilité à traiter avec les différents secteurs sociaux du pays, à la fois politiques, sportifs et économiques. Comme son frère, il a été capturé et condamné.

Miguel Rodríguez Orejuela était le commandant en second du cartel de Cali (Photo: Pedro Ugarte / AFP)

HUGO DE LA CRUZ / PACHO HERRERA

Hélmer Herrera / ‘Pacho Herrera‘, également connu sous le nom de l’homme aux mille visages. Il se rend à la justice en 1996 et ordonne la mort d’alias soap, qui après avoir échappé à l’attentat fait de même et réussit à faire tuer son rival alors qu’il jouait un match de football, le 4 novembre 1998, alors qu’il avait 47 ans.

Pacho Herrera a été assassiné en novembre 1998 (Photo: AFP)

NACHO SOTOMAYOR / CHEPE SANTACRUZ

José Santacruz Londoño, connu sous le nom de « The Student » avait pour mission d’organiser les opérations du cartel de Cali à New York. Il a été arrêté le 4 juillet 1995 dans un restaurant au nord de Bogotá.

Bien qu’il ait réussi à s’évader de la prison de La Picota le 11 janvier 1996, dans le but de réorganiser le cartel de Cali, il est décédé le 5 mars 1996 dans une opération orchestrée par Carlos Castaño et les patrons du cartel de Valle.