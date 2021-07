« El Cartel de los Sapos: El origen »: que s’est-il passé à la fin et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Révèle les profils des frères Villegas, qui ont gravi des échelons dans l’univers criminel, grâce à leur grande ruse et ingéniosité, jusqu’à ce qu’ils deviennent les propriétaires et les seigneurs de l’empire de la drogue, menant une guerre tous azimuts contre d’autres cartels, et influençant tous les décisions prises par le gouvernement de son pays.

La série colombienne de Netflix Oui escargot de télévision ils se développent en deux lignes de temps. En 1978, la famille Villegas se réunit pour fêter Noël dans sa somptueuse demeure. Mais un souvenir les ramène à 1955 et révèle leurs débuts humbles et difficiles.

Alors que le colonel Tirado enquête sur Nora, Leonardo crée une entreprise pour couvrir ses activités commerciales illégales et lorsque la tentative de faire accepter le nouveau poste au colonel échoue, il utilise de nouvelles méthodes.

Plus tard, une guerre éclate et entraîne de graves conséquences pour les Villegas. Après l’enlèvement d’Adelaida, la famille se sépare. Le cartel de Cali choisit un bouc émissaire pour assumer la responsabilité de la tragédie de Copacabana.

Leonardo a essayé de laisser à sa famille un grand héritage, mais il n’a laissé que tristesse et désolation (Photo: Caracol TV / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « L’AFFICHE DES CRAPAUDS : L’ORIGINE » ?

Dans l’avant-dernier épisode de « Le Cartel des Crapauds : L’Origine”, La police suit Flaco et parvient à retrouver Leonardo Villegas, qui est enfermé dans une prison sans privilèges. Alors que la famille tente de soudoyer les autorités, leurs ennemis célèbrent leur capture.

Pendant ce temps, Max Tenorio, le journaliste et petit ami de Raquel, révèle une série d’enregistrements téléphoniques entre Uriel Garrido, un porte-parole bien connu du cartel de Cali, et des personnalités importantes de la police et du gouvernement colombien de l’époque.

Après l’arrestation d’Uriel, Emanuel ordonne à Jaime Sandoval de menacer Uriel afin qu’Uriel assume tout le blâme et assassine Max. Mais après avoir vu comment ils ont abandonné le porte-parole, les sujets les plus fidèles des Villegas décident de rechercher l’agent de la DEA pour obtenir liberté et protection en échange de la remise du frère de Leonardo.

Dans le dernier chapitre de « Le Cartel des Crapauds : L’Origine», Emanuel est capturé, mais Sandoval n’obtient pas ce qu’il voulait, puisque la police exige qu’il témoigne d’abord contre Wilmer Villegas, qui s’évade et se cache un moment.

Les prochains à tomber sont Nacho Sotomayor, qui parvient à s’échapper peu de temps après, et Hugo de la Cruz, qui se rend volontairement pour ne pas être extradé vers les États-Unis et révèle que le colonel Gutiérrez est un partenaire du cartel Norte del Valle.

Une rencontre entre Wilmer et Cindy est utilisée par les hommes du cartel ennemi pour régler certains comptes en suspens. Bien que le fils d’Emanuel soit sauvé de la mort, il ne peut éviter son arrestation et son incarcération dans la même prison que le reste de sa famille.

Pour libérer leurs enfants de l’extradition et d’une lourde peine, les frères Villegas passent un pacte avec les autorités. Alors que Fabián et Wilmer sont condamnés à cinq ans dans une prison de Bogota, Emanuel et Leonardo ont été extradés.

Bien que Wilmer ait survécu à l’attaque, il a perdu sa liberté, Cindy et sa fille (Photo : Netflix / Caracol TV)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’AFFICHE DES GRENOUILLES : L’ORIGINE » ?

La première saison de « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Se termine avec Raquel Villegas Ulloa qui documente l’histoire de sa famille dans un livre intitulé « Los caballeros de Cali ». De plus, avec la mort d’Hugo et de Nacho, le règne du cartel de Cali a pris fin.

Bien que ce soit une fin fermée, Netflix Cela pourrait donner le feu vert à un deuxième lot d’épisodes si l’histoire se concentre sur d’autres personnages. Par exemple, la première saison de « Le panneau« Se concentre sur Martín González (Andrés López) et le second sur Pepe Cadena.