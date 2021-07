« El Cartel de los Sapos: El origen »: acteurs et personnages de la suite de « El Cartel »

« El Cartel de los Sapos: El Origen » est une histoire inconnue du cartel de Cali, un empire de la drogue avec des opérations dans plus de 25 pays, devenant le cartel le plus puissant au monde. La série colombienne de Netflix et Caracol TV raconte les événements qui se sont produits avant le succès de « El Cartel 1 » et « El Cartel 2 », des productions vendues dans plus de 180 pays.

La fiction, qui se déroule en deux chronologies, qui commencent des années 50 aux années 80 et tourne autour des frères Villegas, chefs du redoutable Cartel Cali, dévoilera pour la première fois, les profils de deux hommes qui ont gravi des échelons dans l’univers criminel, grâce à sa grande ruse et ingéniosité, jusqu’à ce qu’il devienne les propriétaires et seigneurs de l’empire de la drogue, menant une guerre totale contre les autres cartels, et influençant toutes les décisions prises par le gouvernement de son pays.

« Le Cartel des Crapauds : L’Origine”Est ​​réalisé par Juan Pablo Urrego et Sebastián Osorio dans le stade jeune des frères Villegas et Gustavo Angarita Jr. et Carlos Manuel Vesga dans son stade adulte. De plus, Patricia Tamayo, Verónica Velásquez, María Camila Zárate, Laura Rodríguez, entre autres, font partie de la distribution. Mais qui est qui dans la suite de « Le panneau« ?

SEBASTIÁN OSORIO EST LE JEUNE EMANUEL VILLEGAS

Emmanuel Villegas, qui dans la vraie vie est Gilberto Rodríguez Orejuela, est un ancien trafiquant de drogue et criminel colombien, il était l’un des dirigeants les plus influents du cartel de Cali. Orejuela a été capturé en 1995, il a été libéré en 2002 et 4 mois plus tard repris et en 2004, il a été extradé vers les États-Unis, où il purge sa peine.

Sebastián Osorio incarne le jeune Emanuel Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

JUAN PABLO URREGO EST LE JEUNE DE LEONARDO VILLEGAS

Leonardo Villegas représente Miguel Rodríguez Orejuela, le commandant en second du cartel de Cali et était connu sous le nom de « El Señor ». De plus, il se caractérisait par son traitement amical et par sa facilité à traiter avec les différents secteurs sociaux du pays, à la fois politiques, sportifs et économiques. Comme son frère, il a été capturé et condamné.

Juan Pablo Urrego incarne le jeune Leonardo Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

CARLOS MANUEL VESGA EST EMANUEL VILLEGAS ADULTE

Carlos Manuel Vesga incarne l’adulte Emanuel Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

GUSTAVO ANGARITA JR. EST LEONARDO VILLEGAS ADULTE

Gustavo Angarita Jr. incarne l’adulte Leonardo Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

EDUARDO PÉREZ EST HUGO DE LA CRUZ

Hugo de la Cruz dans la vraie vie, c’est Hélmer Herrera / « Pacho herrera », aussi connu comme l’homme aux mille visages. Il s’est rendu à la justice en 1996 et a ordonné la mort d’alias soap, qui après avoir échappé à l’attaque fait de même et parvient à faire tuer son rival alors qu’il jouait à un match de football.

Eduardo Pérez incarne Hugo de la Cruz dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

PATRICIA TAMAYO EST MARLÉN ULLOA

Patricia Tamayo incarne Marlén Ulloa dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

VERÓNICA VELÁSQUEZ EST NORA VILLEGAS

Verónica Velásquez incarne Nora Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

LAURA RODRÍGUEZ EST RAQUEL VILLEGAS

Laura Rodríguez incarne Raquel Villegas dans « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

VALERIA GALVIZ EST DAYANA TIRADO