EJ Jansen taquine une possible série dérivée de yachting

Il a réfléchi à la saison actuelle de Sous le pont et a ensuite partagé qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles la série actuelle subirait un remaniement. “J’ai entendu parler de potentiellement un nouveau capitaine et vous savez, c’est un peu comme, il y a beaucoup de choses dans l’air pour le prochain, en particulier avec COVID et tout ça”, a-t-il déclaré sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast.

COVID a certainement jeté une clé dans une multitude de productions. C’est à ce moment-là que Jansen a offert un indice sur un potentiel «terrestre» Sous le pont. Bien qu’il ne s’engage pas à révéler que la franchise introduirait une nouvelle série, des indices indiquent une autre couche du Sous le pont récit.

Une autre série pourrait montrer une autre facette du yachting

«Il y a en fait trois côtés [of yachting],” Il a décrit. «L’autre côté est que vous êtes dans le chantier naval pendant la période du chantier naval où vous obtenez une maison d’équipage. Et on vous donne en gros toute cette maison, généralement en Floride avec une piscine à l’arrière et un bain à remous. Vous savez, la merde devient un peu folle sur terre parce que maintenant c’est plutôt amusant parce que vous êtes tellement occupé et que vous avez en fait un travail de neuf à cinq. Et vous pouvez réellement commencer à vivre la vie, vous savez, selon vos propres conditions, dans un sens comme les week-ends et autres.

Il dribble ensuite un peu de thé. «Alors, je ne sais pas», dit-il. «Mais j’ai des soupçons. Ils capturent peut-être un peu de ce côté.

Un spectacle de la maison d’équipage pourrait présenter des membres d’équipage en séries éliminatoires, effectuant des réparations et des mises à jour. «Une fois que la saison de la charte a fait ses boules contre le mur, deux mois comme neuf à cinq poncer les fonds et faire quoi que ce soit», a-t-il déclaré. «Il y a donc toutes ces petites choses. Et puis quand la journée est finie à quatre heures, l’équipage ou le même équipage, mais maintenant ils sont à Fort Lauderdale, courent partout, vont à la plage et traînent avec différentes personnes, vont dans les bars fous et tout.

Les agents de casting recherchaient des membres de l’équipe de la maison

Jansen a peut-être repris l’appel de casting effectué en août. «Aspiring Yachties, Crew House Staff, Behind-the-Scenes Gurus & Experts in the Hospitality Business pour une nouvelle série télévisée qui donnera aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du monde de luxe du yachting», selon Kristen Webley Casting. L’appel a demandé à des plaisanciers verts d’envoyer aux agents leur CV et cinq photos.

L’appel de casting a également demandé un «parent de maison d’équipage», qui serait un yachtie vétéran qui montrerait les ficelles aux recrues. La série d’équipage potentiel vient sur les talons d’un autre nouveau Sous le pont montrer, Yacht à voile sous le pont. La saison 1 de la série de voile a rencontré des critiques mitigées, mais la rumeur dit qu’elle aurait filmé une deuxième saison.

Sous le pont La saison 8 a lieu tous les lundis à 9 / 8c sur Bravo.