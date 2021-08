Eiza Gonzalez réapparaît sur le podium avec une superbe robe inspirée des champignons

– Publicité –



Eiza Gonzalez continue de triompher à Hollywood, tant au cinéma qu’en dehors. Il y a quelques jours, l’actrice est devenue la première ambassadrice latine de Bulgari, une prestigieuse maison de joaillerie italienne.

Maintenant, Eiza González a surpris ses followers en réapparaissant sur le podium avec une robe spectaculaire inspirée des champignons. La célébrité a assisté à un événement caritatif de l’UNICEF sur l’île de Capri, en Italie, pour soutenir les filles et les garçons en situation de vulnérabilité dans le monde.

Eiza González capte l’attention en portant une robe spectaculaire inspirée des champignons

Après avoir félicité l’Italie pour avoir remporté l’Eurocup et montré qu’elle parlait italien, Eiza Gonzalez s’est rendue dans le pays pour assister à un événement caritatif Luisa Via Roma et Unicef ​​à Capri.

C’est sa première apparition dans un événement majeur, après un an de pandémies. Eiza González n’était pas loin derrière et a été surprise en portant une superbe robe inspirée des champignons.

Pour cette occasion, Eiza Gonzalez a opté pour une robe du créateur italien Daniel Del Core. L’attraction principale de la conception est les structures plissées circulaires à l’encolure.

Contrairement à d’autres célébrités présentes à l’événement qui ont opté pour des tenues plus sombres et plus simples, Eiza González a préféré une robe saisissante dans des tons verts et blancs.

Eiza González a complété son look avec un maquillage discret, très naturel et dans des tons très clairs, et des accessoires presque imperceptibles.

Selon le designer Daniel Del Core, la robe que portait Eiza González s’inspire de la nature, en particulier des champignons qui poussent habituellement dans certaines forêts.

Daniel Del Core a souligné que la robe a les structures rondes et plissées des champignons qui s’ouvrent comme des éventails en haut.

À travers ses histoires Instagram, Eiza González a partagé qu’elle avait passé un bon moment et qu’elle avait même été vue en compagnie d’autres célébrités telles qu’Olivia Frances Culpo, Edward Enninful et Sabrina Dhowre Elba.

Étaient également présents à l’événement Jon Kortajarena, Katy Perry, Orlando Bloom, Emily Ratajkowski, entre autres célébrités.