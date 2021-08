Eiza Gonzáles sera María Félix dans un nouveau film biographique

Après avoir acquis une grande notoriété aux Etats-Unis en participant à des films sous la direction de cinéastes tels que Robert Rodriguez ou Edgar Wright, l’actrice mexicaine Eiza Gonzales s’est lancé un nouveau défi dans sa carrière en faisant partie d’une production biographique dans laquelle elle jouera à nul autre que « La Doña », María Felix, l’une des actrices les plus marquantes de l’histoire du Cine de Oro au Mexique.

Selon Deadline, Eiza Gonzáles travaillera également en tant que productrice sur un film réalisé par Matthew Heineman, (City of Ghosts, A Private War) en plus d’avoir la collaboration de la maison de production Linden Entertainment et la collaboration de Walter Rivera, qui agit en tant que représentant de Felix, décédé en 2002.

Selon le rapport, l’équipe de production est déjà à la recherche d’un scénariste latino-américain qui pourrait reprendre le scénario. María Félix est à ce jour l’une des icônes les plus importantes du cinéma mexicain, et c’est la première fois que ses héritiers légaux autorisent un film biographique sur elle.

Félix a joué dans 47 films tournés entre le Mexique, la France, l’Italie et l’Argentine, gagnant le surnom de « La Doña » en étant considéré comme une forte figure de respect dans chacun des décors où il a travaillé, en plus de recevoir la « Légion d’honneur ». », Le prix artistique le plus important et le plus prestigieux offert par le gouvernement français, en plus d’être considéré comme un symbole de la force féminine dans une culture dirigée principalement par les hommes.

« La ténacité et la manière féroce de vivre certaines des adversités les plus difficiles de Maria dont j’ai été témoin m’ont inspirée à bien des égards et bien d’autres », a déclaré Eiza Gonzales dans un communiqué. « Je suis incroyablement honoré de la jouer et d’apporter sa voix et son histoire au monde. »

Walter Rivera reconnaît qu’ils cherchaient depuis longtemps la bonne personne pour raconter l’histoire de María Félix, se sentant fier de forger cette société avec Eiza González, qui selon ses mots, « représente une grande partie de sa force, son intelligence, passion. , caractère et beauté », elle sera donc une digne porte-parole de son héritage. Le film n’en est qu’à ses débuts.