Eiyuden Chronicle: la bande-annonce de Hundred Heroes est magnifique

L’un des jeux Kickstarter les plus attendus est passé par l’E3. Nous avons une bande-annonce pour Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, mais il reste encore beaucoup à jouer.

Si vous faites partie de ceux qui ont apprécié Suikoden à votre époque, vous saurez sûrement de quel jeu nous parlons. L’un des plus grands succès de Kickstarter et un successeur spirituel que beaucoup d’entre nous attendaient a été montré pour la première fois en mouvement. Ici, nous avons un merveilleux Eiyuden Chronicle : Bande-annonce de Hundres Heroes.

Le jeu vient de la main de Rabbit & Bear Studios, dont le chef de série n’est ni plus ni moins que Yoshitaka Murayama, en charge de Suikoden I et II à son époque. Comme nous le voyons dans la vidéo, il fonctionnera avec des graphismes dans le soi-disant 2.5HD et son gameplay est basé sur un système de jeu de rôle classique dans lequel nous pouvons contrôler six personnages en même temps. Mais, comme son nom l’indique, il y aura quelques montants supplémentaires (jusqu’à 100).

Malheureusement, le jeu s’est fixé une date de sortie assez longue. Nous ne le verrons pas avant 2023. Bien sûr, dès le jour du lancement, nous l’aurons directement sur Xbox Game Pass pour les consoles et PC puisque 505 Games, les distributeurs, ont conclu un accord avec Microsoft pour l’amener sur leurs consoles. Donc, pour l’instant, nous l’aurons en exclusivité sur console.

L’autre jeu dont on a également parlé est Eiyuden Chronicle Rising, un jeu de gestion de ville qui se déroule dans le même jeu que le précédent. Il s’agit d’un spin-off initialement annoncé pour les téléphones portables, mais il arrivera enfin sur toutes les consoles et PC Microsoft en 2022 et également sur Game Pass. En fait, ce que nous obtenons dans ce jeu peut être transmis à Hundred Heroes.

Donc, un deux pour un et un lancement auquel on ne s’attendait pas du tout lors de la conférence. Vous voyez comme il y a toujours des surprises ?